OPREZ! SVESNO VARAJU GRAĐANE Turističke agencije u Srbiji nude NEPOSTOJEĆE ARANŽMANE! Ovo su NAJRIZIČNIJA putovanja

Turističke agencije širom Srbije nude građanima aranžmane za letovanje u zemljama koje zbog pandemije koronavirusa još nisu otvorile svoje granice, a ne zna se pouzdano da li će to u narednim mesecima uopšte i uraditi!?!

Iz udruženju potrošača "Efektiva" upozoravaju da su takva putovanja, koja se uveliko reklamiraju po televizijama i portalima, vrlo rizična jer nije sigurno da će moći da se otputuje, a uplaćeni novac, u najboljem slučaju, mogu da dobiju nazad tek 2022. godine!

Rizična putovanja

- Pojedine agencije nude putnicima aranžmane za letovanja u zemljama koje još nisu otvorile granice za turiste iz Srbije, kao što su Egipat, Turska ili Kipar. Za putovanja u ove zemlje ne zna se da li će i kada moći da se realizuju zbog mera protiv epidemije koronavirusa... To opasno liči na prevaru putnika - kaže Dejan Gavrilović iz "Efektive".

Kako dodaje, agencije prodaju nešto što u ovom trenutku nemaju i tako svesno varaju putnike.

foto: AP/Yorgos Karahalis

- Oni svesno uvlače ljude u aranžman koji možda neće moći da bude realizovan. Razlog tome je očigledna potreba pojedinih agencija da prodajom rizičnih aranžmana dođu do svežeg novca.

Oni, zapravo, koriste to što mnogi ljudi trenutno ne razumeju šta su njihova prava... - navodi Gavrilović.

Zamenska putovanja - šarene laže

On smatra da turističke agencije zapravo žele da zarade preko zamenskih putovanja.

- Ta zamenska putovanja za putnike ne predstavljaju nikakvu garanciju da će putovanje uopšte biti realizovano. Upozoravamo sve građane da, pre nego što potpišu i uplate novac za aranžman, pogledaju zvanične zdravstvene izveštaje iz zemlje u koju putuju, to jest da li je ta zemlja dozvolila ulazak putnicima iz Srbije. A treba reći i to da je zbog svega ovoga ove godine mnogo bolje i bezbednije ostati u Srbiji - navodi Gavrilović.

Putnik sam bira

Sa druge strane, u Nacionalnom udruženju turističkih agencija (JUTA) kažu da agencije u svojim ponudama nude različite destinacije.

- Ne znam koliko se zasad prodaju takvi aranžmani, ali ih agencije prodaju, što je očekivano. Ipak, obaveza je putnika da se raspita o zemlji u koju putuje na odmor, a agencija ima pravo da prodaje svakakve aranžmane. Niko od putnika nije nateran da ide na te destinacije. Putnik sam donosi odluku kao i svaki drugi kupac ili klijent - navodi Aleksandar Seničić, direktor Jute.

On dodaje da za ova letovanja, ukoliko se ne ostvare, mora postojati mogućnost povraćaja novca.

- To je važilo za aranžmane koji su bili uplaćeni do 15. marta, odnosno do uvođenja vanrednog stanja. Pošto nisu mogla da se ostvare, putnicima su nuđena zamenska putovanja za neki drugi period. Ako bi neko sada uplatio letovanje, a ono bude otkazano zbog zatvorene granice zemlje u koju ide, putnik bi imao pravo na povraćaj celokupnog uplaćenog iznosa - objašnjava Seničić.

(Kurir.rs/Informer)

Kurir