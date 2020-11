SVI POGREŠNO ČUVAMO JAJA! Doneti NOVI PROPISI, od sada SAMO OVAKO morate držati ovu namirnicu (KURIR TELEVIZIJA)

U poslednje vreme mnogi građani bili su zbunjeni prilikom kupovine jaja, jer su ista mogli da zateknu i u frižideru i van njega.

Ovakvu situaciju sada reguliše novi pravilnik o kvalitetu, a šta on sve zapravo donosi, objasnio je načelnik veterinarske inspekcije pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Zoran Ivanović.

"Novi pravilnik stupio je na snagu u januaru ove godine i on ima za cilj da našu zemlju približi standardima EU. On podrazumeva drugačije označavanje jaja po klasi", kaže Zoran Ivanović.

"Da bi neko jaje bilo A klase ono ne sme da bude niti prano, niti čišćeno, niti na bilo koji drugi način tretirano, čuva se na temperaturi višoj od 5 stepeni. Jaja koja se čuvaju na temeraturi nižoj od 5 stepeni su ona koja pripadaju B klasi, i koriste se za industrijsku upotrebu. Kupci dolaze u zabunu da li je to dobro tretirana namirnica. Znači svaka temperatura viša od 5 stepeni pogodna je za čuvanje jaja. Ona mogu da se čuvaju i na sobnoj temperaturi, neće im ništa škoditi", dodaje Ivanović.

Kako je građanima već poznato, proizvodi od mleka čuvaju se na temperaturi do plus 8 stepeni, dok se sveže meso čuva na temperaturi od 2 do 4 stepena.

Način čuvanja namirnice propisuje sam proizvođač i u skladu sa svojim razvojem održivosti, on propisuje rok korišćenja i na kojoj se temeraturi čuva da bi se održao taj rok upotrebe.

