POSLE SEDNICE KRIZNOG ŠTABA STRUKA SAGLASNA: Nema promena mera do daljeg

Nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa je završena, a građanima se nakon sastanka obraća struka.

Profesor doktor Branislav Tiodorović rekao je da Grčka nije uvela kovid pasoše, već će to učiniti ako bude odlučeno u rukovodstvu EU.

- Nema takve odluke za sada, oni su otvorena zajednica, ako se ograničava onda se ograničava i ekonomija, ne samo putovanja. To je samo moj komentar, to ćemo pratiti. Naša Vlada i ministarstva su u kontaktu sa Grčkom - rekao je dr Tiodorović.

Dodao je da li će neko uvesti PCR to zavisi pojedinačno od država, ali da se u EU to usaglašava.

- Mi o tome nismo razgovarali danas, radili smo procenu epidemiološke situacije. Deluje sa tendencijom poboljšanja, ali situacija nije kontrolisana. Na ovim merama insistiramo, bez bilo kakvog odvajanja ili drugog stava. Treba očuvati ovu situaciju - naglasio je Tiodorović.

Doktor Srđa Janković očekuje da će sve vakcine koje imaju dokaze o bezbednosti biti registrovane po istim kriterijumima.

On je govorio o navodima da su pojedini ljudi sa alergijom na penicilin, vraćeni sa vakcinacije, te bolje pojasnio koje su apsolutne kontraindikacije za vakcinu protiv korona virusa.

- Apsolutna kontraindikacija za bilo koju vakcinu jeste dokazana alergija na neki sastojak ili alergijska reakcija na prvu dozu. Sve drugo nije apsolutno kontraindikovano. To su samo mere opreza, a tu pre svega spada sklonost ka težim alergijskim reakcijama - objasnio je dr Srđa.

Dodao je da alergija na penicilin nije kontraindikacija.

- Sama po sebi alergija na penicilin nije kontraindikacija tako da ne postoji prepreka da se ove osobe vakcinišu iz prostog razloga što u proizvodnji niti jedne od ove tri vakcine se nisu koristili penicilinski sastojci.

On i njegov kolega dr Tiodorović potvrdili su da nema promena epidemioloških mera.

- Do daljeg nema promena mera - bio je jasan dr Srđa Janković.

- Nijedna od vakcina nije ispitivana na trudnicama i ne može da se savetuje da se vakcinišu. Bilo je slučajeva u svetu da su vakcinisane pa su saznale da su trudne, ali nije bilo neželjenih dejstava. Sve koje planiraju trudnoću treba da budu svesne da ne možemo sa sigurnošću da kažemo da su bezbedne. Ne treba odlagati na duži vremenski period, besmislene su izjave da treba čekati godinu dana, ili čak plašenje da neće moći da ostanu u drugom stanju ako se vakcinišu - rekao je dr Janković.

Doktor Tiodorović je rekao da ni najbogatije zemlje ni zemlje proizvođači vakcine ne mogu da garantuju da mogu obezbediti toliko doza koliko je neophodno, već će morati da prihvataju i druge.

- Sve efikasne, bezbedne i dobre biće prihvaćene - rekao je dr Tiodorović.

- Oni koji imaju alergiju na vakcinu ili u vakcini ili ko je sklon teškim alergijama. Teške alergije su anafilaktički šok, generalizovani osip ortikarija - rekao je dr Janković kada je reč o onima koji ne bi trebalo da prime vakcinu.

Doktor Tiodorović se osvrnuo i na snabdevanje vakcinama.

- Nemamo zastoj u isporuci vakcina, sve ide prema planu i dinamici. Nemamo problem koji ima Hrvatska. Bićemo u situaciji da Fajzerovu obezbedimo prvo za one koji treba da prime drugu dozu te vakcine. Treba da obezbedimo i veću količinu i za one koji izažavaju interesovanje za tu vakcinu - rekao je on.

Kada je reč o kolektivnom imunitetu dr Tiodorović je rekao da je svaka prognoza teška ali da misli da našem narodu treba dati nadu da izrži sve ovo.

- Moramo izdržati još malo. Zato su mere ostale ovakve kakve su, zato se i vakcinacija ovako sprovodi. Ako sve budemo ispoštovali, uradili i vakcinaciju proširili na broj ljudi koji to želi moguće je za dva to tri meseca doći u situaciju stabilizovanu - reko je dr Tiodorović.

Podsećamo, Medicinski deo Kriznog štaba traži još vremena, do sredine sledeće nedelje, za odluku o popuštanju mera, rekao je ranije danas za Kurir zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Medicinski deo Kriznog štaba rekao da nisu protiv mog predloga o popuštanju mera odnosno produženju radnog vremena do 22 sata, ali traže vreme, odnosno do sredine sledeće nedelje da se izjasne o tome. Očekuju da će tada trendovi biti jasniji i da će moći da se izjasne. Razumem njihove razloge, ali ova kriza nije samo zdravstveno već i ekonomska. Zato mere, moraju da uvaže i zdravstveni i ekonomski aspekt - rekao je Vesić za Kurir koji je sednicu napustio pre njenog završetka.

Podsećamo, prethodna sednica održana je u utorak i doneta je odluka da aktuelne mere ostaju na snazi do daljeg.

