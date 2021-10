KORONU ĆEMO LEČITI PILULAMA, I TO KOD KUĆE! Srpska doktorka za Kurir rekla šta misli o novoj ČAROBNOJ TABLETI

Američki proizvođač lekova "Merk" saopštio je u petak da je njegova eksperimentalna pilula za osobe obolele od kovida 19 prepolovila smrtnost i broj hospitalizacija. Oni su poručili da će od Američke uprave za hranu i lekove (FDA), ali i zdravstvenih regularotnih komisija širom sveta zatražiti da se dozvoli njena upotreba, dodavši da bi to bilo "potpuno novo oružje koje se lako koristi uz arsenal koji već uključuje vakcinu".

Kako navodi Asošijejted pres, odluka FDA mogla bi stići u roku od nekoliko sedmica, a ukoliko lek bude odobren, distribucija bi započela ubrzo. Ova pilula bi se uzimala kod kuće i umanjila bi pritisak na bolnice, a takođe bi mogla da pomogne u suzbijanju epidemije u siromašnijim delovima sveta koji nemaju dovoljno vakcina.

- To bi nam omogućilo da mnogo više ljudi lečimo brže i, verujemo, mnogo jeftinije - rekao je dr Vilijam Šafner, stručnjak za zarazne bolesti sa Univerziteta Vanderbilt, koji nije bio uključen u istraživanje.

Merk i njegov partner "Ridžbek bioterapeutiks" rekli su da su rani rezultati pokazali da su pacijenti koji su primili lek "molnupiravir" u roku od pet dana od pojave simptoma kovida 19 imali približno polovinu stope hospitalizacije i smrtnosti u odnosu na one koji su primili lažnu pilulu. Studija je pratila 775 odraslih osoba s blagim do umerenim simptomima kovida 19 koji su smatrani visokim rizikom od teških oblika zaraze zbog zdravstvenih problema poput gojaznosti, dijabetesa ili srčanih oboljenja. "Merk" je proučavao svoj lek samo kod ljudi koji nisu bili vakcinisani. Međutim, regulatori FDA mogu razmotriti njegovo odobrenje za širu upotrebu kod vakcinisanih pacijenata koji dobiju probojne simptome. "Merkova" pilula deluje tako što ometa sposobnost virusa da kopira svoj genetski kod i da se reprodukuje. Uz vesti o potencijalno efikasnom novom lečenju, stručnjaci naglašavaju važnost vakcina s obzirom na to da pomažu u sprečavanju prenošenja virusa i umanjuju ozbiljnost bolesti kod onih koji se zaraze. Koordinator za koronavirus Bele kuće Džefri Zints rekao je da će vakcinacija ostati glavna vladina strategija za kontrolu pandemije:

- Želimo da sprečimo infekcije, a ne samo da čekamo da ih lečimo kad se dese - rekao je on.

Dr Entoni Fauči, najveći vladin autoritet za zarazne bolesti, nazvao je "Merkove" rezultate "vrlo dobrim vestima". Endru Pekoš, specijalista za virusologiju sa Univerziteta "Džons Hopkins", predvideo je da će se vakcine i antivirusni lekovi na kraju zajedno koristiti za zaštitu od najgorih efekata koronavirusa.

SAD su odobrile jedan antivirusni lek, "remdesivir", za kovid 19 i dozvolile hitnu upotrebu tri terapije antitelima koje pomažu imunološkom sistemu u borbi protiv virusa. Ali svi lekovi su skupi i moraju se davati intravenozno ili injekcijom u bolnicama ili klinikama.

Prof. dr Nada Kuljić Kapulica, mikrobiolog, kaže da mnogi pokušavaju da naprave antivirusni lek.

- Pokušavaju da stopiraju vezivanje virusa za osetljivu ćeliju, to je deo antivirusnog programa. Ipak, i sa ovim, pa i sa svim novim lekovima treba ići oprezno. Ovo je jedan od pokušaja da se lek pronađe, ali će tek kliničari u praksi moći da vide koliko je taj lek zapravo dobar u odnosu na studije. Svakako, preporuka je da se ne staje s vakcinacijom, jer je ona najjače oružje u borbi protiv kovida. Ako neka kompanija uspe da napravi pouzdan lek, to će biti veliki korak, ali je važno i tada nastaviti s vakcinacijom.

Šta je "molnupiravir" - Uvodi greške u kopiranje virusne RNK "Molnupiravir" (razvojni kodovi MK-4482 i EIDD-2801) eksperimentalan je antivirusni lek. On je prolek (farmakološka supstanca, odnosno lek koji se upotrebljava u neaktivnoj ili znatno smanjenoj aktivnoj formi) sintetičkog derivata nukleozida N4-hidroksicitidina i ispoljava svoje antivirusno delovanje uvođenjem grešaka u kopiranju tokom replikacije virusne RNK. Lek je na Univerzitetu Emori razvila univerzitetska kompanija za inovacije lekova, zatim ga je kupila kompanija "Ridžbek bioterapeutiks" iz Majamija, koja je kasnije u partnerstvu sa "Merkom & ko" radila na daljem razvoju leka.

Kako deluje Ometa virus da kopira svoj genetski kod - "Merkova" pilula deluje tako što ometa sposobnost virusa da kopira svoj genetski kod i da se reprodukuje - Pacijenti uzimaju četiri tablete "molnupiravira" dva puta dnevno tokom pet dana - "Merk" je proučavao svoj lek samo na ljudima koji nisu bili vakcinisani - Obe grupe ispitanika, i koje su dobijale pravu i one koje su dobijale lažnu pilulu, prijavile su nuspojave, ali su bile nešto češće među onima koji su primili lažnu pilulu. Kompanija nije navela na koje su se probleme žalili - Raniji rezultati studija pokazali su da lek nije koristio pacijentima koji su već bili hospitalizovani s teškom bolešću. To ne čudi s obzirom na to da su antivirusni lekovi najefikasniji kad se koriste pre nego što se virus naglo raširi u telu - "Merk" je rekao da do kraja godine može proizvesti pilule za 10 miliona pacijenata - Cena nije objavljena

Lekovi koji pomažu u borbi protiv kovida "Bamlanivimab" - Inovativni lek koji je pomogao u ekspresnom ozdravljenju američkog predsednika Donalda Trampa, kad je u narodu postao poznat kao "Trampov lek". On se daje putem intravenske infuzije i za lečenje je potrebna samo jedna doza, koja košta oko 2.000 evra. Srbija je u aprilu dobila oko 2.000 doza ovog leka. "Bamlanivimab" pripada grupi monoklonskih antitela i sadrži veću količinu antitela nego krvna plazma čoveka koji je preležao kovid s težom kliničkom slikom. "Remdesivir" - Tramp je koristio i ovaj lek, koji je prvobitno razvijen kao lek protiv ebole, ali je međunarodna studija s više od 1.000 učesnika krajem aprila pokazala da je efikasan u lečenju obolelih od korone, posebno teških slučajeva. "Remdesivir", inače veoma skup lek, skraćuje tok lečenja i ima manje nuspojava od drugih lekova koji su korišćeni u borbi protiv kovida. Lek je u Srbiji dostupan od oktobra prošle godine. Koristi se samo u bolničkim uslovima. "Favipiravir" - "Favipiravir" je kineski lek protiv koronavirusa koji sprečava razmnožavanje virusa u organizmu i zato je važno da ga pacijenti počnu uzimati najkasnije peti dan od početka simptoma. U Srbiji se u tabletama primenjivao isključivo u bolnicama do kraja marta, kad je 11. verzijom protokola za lečenje pacijenata s kovidom omogućeno da ga pacijentu prepiše i lekar u kovid ambulanti upravo da bi ga što pre uzimali. Ne sme se davati trudnicama i dojiljama, a potreban je oprez i kod pacijenata s ozbiljnim oštećenjem jetre i bubrega. EXO-CD24 - Zovu ga i "magični metak". To je inovativni lek protiv citokinske oluje kod obolelih od kovida. Uspešno je prošao prvu i drugu fazu kliničkih ispitivanja, bio je efikasan i bezbedan u maloj grupi ispitanika. Treća faza ispitivanja će se završiti u Izraelu do kraja 2021. Zasad, efikasnost mu je oko 90 odsto, odnosno toliko pacijenata s teškom formom kovida moglo je da bude otpušteno iz bolnice za pet dana pošto su primali EXO-CD24. "Deksametazon" - Deluje tako što prigušuje imuni sistem tela. Može da se koristi samo za pacijente koji su priključeni na kiseonik ili respirator. Ne deluje na ljude s blažim simptomima, pošto prigušivanje imunog sistema u tom stanju ne bi bilo od pomoći. U manjim dozama smanjuje smrtnost od korone za trećinu, a kod pacijenata na respiratoru za 20 odsto. "Tocilizumab" - Povećava imunološki odgovor i odbrambenu snagu organizma. Kod teških pacijenata dolazi do citokinske oluje, koja je preterana reakcija našeg imunog sistema na bolest, a rezultira teškim upalnim promenama. Kod tog bolesnog imunog odgovora stvara se protein interlukin-6, a "tocilizumab" blokira taj protein i sprečava citokinsku oluju.

