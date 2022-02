LONČAR: Epidemiološka situacija u Srbiji pod kontrolom! Oni koji nisu, neka se vakcinišu

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je epidemiološka situacija u Srbiji pod kontrolom i da se smanjuju brojevi novozaraženih i pacijenata sa težom kliničkom slikom.

On je apelovao na građane koji se nisu do sada vakcinisali da to učine. Lončar je dodao da tok pandemije zavisi od svih nas, te da je dokazano da vakcine deluju i podsetio na važnost primenjivanja svih epidemioloških mera.

- Kapaciteti u bolnicama su manje popunjeni, što nam daje mogućnost da se više pozabavimo nekovid pacijentima, koji su morali da čekaju sve ovo vreme i ponovo reformišemo sistem za pacijente koji moraju da se zbrinu a nemaju koronu - rekao je Lončar prilikom obilaska Opšte bolnice u Požarevcu, u koju je resorno ministarstvo uložilo više od milion evra.

(Kurir.rs/Telegraf)