DA LI JE TAČNO PROROČANSTVO PRAVOSLAVNOG MONAHA? Veruje se da je najavio rat u Ukrajini, Treći svetski rat i ko će POSTATI CAR!

U Rusiji veruju da je kraj sveta blizu. Nama nije dato da znamo tačno kada, ali postoje danas vidljivi znaci koji se spominju i u Svetom pismu i u delima Svetih otaca Crkve. Znaci se odnose na sukob u Ukrajini, ali i na dešavanja u celom svetu.

Ovako je pisano pre osam godina kada je objavljen snimak razgovora Konstantina Dušenova sa direktorom izdavačke kuće "Blagoslovenie" Jurijem Grigorjevičem Samusenkom... Navodno je sve što vam prenosimo rekao pravoslavni sveštenik. Da li je njegovo proročanstvo tačno?

Razgovor o proročanstvu Jona Odeskog i njegova fotografija sa patrijarhom Kirilom foto: Printscreen

- Gospod preko onih koji prorokuju saopštava ljudima neku informaciju. Apostol Pavle je govorio: "Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite". Ja mogu odmah da kažem da sam saznao od svoga duhovnog oca, koji je bio veoma poznati starac, shiarhimandrit Jona Ignatjenko. On se podvizavao u odeskom muškom manastiru, tamo gde je mitropolit Agafangel. On je veoma poznat. Osim običnog naroda koji je dolazio iz svih krajeva Ukrajine, Belorusije, Rusije i Vladivostoka, njemu je dolazio i patrijarh da bi razgovarali u četiri oka. Postoje fotografije, oni su se fotografisali pri susretu. Drugi poznati ljudi...

- Vi imate u vidu Patrijarha Kirila?

- Patrijarha Kirila, pre četiri godine kada je, postavši već patrijarh, posetio Odesu. A u odeskom manastiru je rezidencija patrijaršije.

- Da li je živ sada baćuška, vaš duhovnik?

Jone Odeski foto: Printscreen

- Baćuška se upokojio. I u vezi sa tim sada ću vam ispričati da kada je on umirao... Kada su ga pitali, i ja sam ga takođe pitao: "Baćuška, Treći svetski rat o kome sve znamo... gledajući šta se dešava u svetu i diveći se dugotrpljenju Božjem, pitamo se - a kada će to biti? Ko će napasti Rusiju?"

- Rusiju niko neće napasti - rekao je duhovnik.

- A ko će napasti SAD?

- Niko neće napasti.

- Pa kakav će to biti rat?

- On će početi od male zemlje, koja je manja od Rusije. Biće unutrašnji sukobi koji će prerasti u građanski rat. Proliće se mnogo krvi. I u taj građanski rat u maloj zemlji, biće uvučena i Rusija i SAD i mnoge zemlje. I to će biti početak Trećeg svetskog rata - objasnio je Jona.

- A kada će to biti, baćuška?

- Ja ću umreti, i godinu dana nakon toga će početi.

- On se upokojio u decembru 2012. godine. A Evromajdan je počeo u decembru... (Evromajdan je ime za masovne demonstracije u Ukrajini koje su počele 21.11.2013. nakon što je izabrana vlada posle parlamentarnih izbora 2012. odbila potpisati sporazum o bližoj integraciji s EU. Demonstracije su kulminirale 22.02.2014. smenom predsednika Viktora Janukoviča, i Krimskim referendumom 16.03.2014. nakon kojeg je ova autonomna republika priključena Rusiji, prim. aut.)

Još jedan važan deo ovog proročanstva govori o dolasku ruskog cara!

U medijima su zabeležene i reči protojereja luganske eparhije Maksima Volineca:

- Juče sam prevodio mom poznaniku praktično predsmrtne reči starca Jone Ignatjenka, odeskog starca, koje su snimljene. On je autoritet koga niko ne osporava, vernici, a ni sveštenici. Rekao sam mu da je zabeleženo da je starac rekao da će "godinu dana posle moje smrti početi veliki potresi, počeće rat, počeće glad." On je govorio da će u jednoj zemlji koja je manja od Rusije nastati veoma veliki i ozbiljan sukob, biće veoma veliki rat, biće veoma, veoma mnogo krvi. To će trajati dve godine, nakon čega će biti ruski car. To su njegove poslednje reči!

