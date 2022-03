TENZIJA JE BILA OGROMNA, A SUZE SU KRENULE SAME OD SEBE! Rebrača otkrio kada je po prvi put ZAPLAKAO u svojoj karijeri

Bivši NBA igrač i jedan od najboljih centara svih vremena Željko Rebrača otkrio je kada je po prvi put zaplakao.

Rebrača je naveo da je psihička spremnost vrlo bitna i da je dolazilo do momenata kada nije zbog pritiska mogao da nastavi, ali da ga je komukacija sa drugima održala na putu.

- Dolazilo je do tih nekih momenata, ali bitno je da možeš da iskomuniciraš. Da imaš ljude oko sebe koje mogu da pričaju sa igračem. Nije ih bilo mnogo, ali moraš da shvatiš šta ti je želja i šta ti je cilj. Jer ti vrhunski rezultati ne postižu se zato što te neko mazi i pazi. Moraš da prolaziš taj drill. Bilo je nekih momenata kada samo sedneš u sobu i krenu ti suze same od sebe - rekao je bivši košarkaš u Realnoj priči na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Otkrio je da je prvi put zaplakao posle pobede Srbije na Svetskom prvenstvu '98, mada kako navodi nikada nije bilo zbog poraza.

- Od poraza baš i ne, ali posle pobede '98, jesam. To je bio neki vrhunac svega, znajući šta sam ja individualno prošao, ali kao i tim šta smo sve prošli i na kraju uspeli da osvojimo to Svetsko prventstvo. To su bile neke suze radosnice, izliv emocija jer emocije ne možeš da pokazuješ dok se sve to ne završiš posle. Kad završiš ceo se raspekmeziš i raznežiš, do tada je sve vreme tenzija, a kasnije se samo otvoriš - istakao je Rebrača.

foto: Profimedia

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:58 OVACIJE ZA CRNO-BELE, ZVIŽDUCI ZA ŠPANCE: Grobari napravili paklenu atmosferu u Pioniru KURIR VIDEO