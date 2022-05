DO KRAJA NEDELJE BIĆE LETNJE TEMPERATURE! Usled vremenskih promena, OPREZ se preporučuje ovim grupama ljudi

Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša dnevna od 25 do 27.

Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike. Izvestan oprez se ipak savetuje reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Razdražljivost i pospanost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kod osetljivih osoba.

Četvrtak

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni, najviša dnevna od 27 do 30.

Petak

Pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana na severu a do kraja dana i u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 27 do 30.

Subota

Na severu pretežno sunčano, a u ostalom delu promenljivo oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, najviša dnevna od 23 do 27.

