ŽENE ČESTO ZANEMARUJU OVE ZNAKE NASILJA! Stručnjaci: Žrtve se često ETIKETIRAJU, a put do njihove zaštite bude predugačak!

Đurđevka Nikolić Šimetić, žrtva nasilja i Nina Mitić, pomoćnica ministarke za ljudska i manjinska prava i dijalog istakle su da je jako važno, bez obzira na sve, osnažiti žene da prijave nasilje.

Nina Mitić istakla je da žrtva nasilja može biti bilo ko.

- Da bi došlo do fizičkog zlostavljanja mora da prođe određeni period. Međutim, mi te znakove ne vidimo. Porodica je stub društva, a najteže je priznati sebi da ste žrtva nasilja. Žrva nasilja može biti bilo ko, iako statistika pokazuje da su žrtve u najvećem broju žene - istakla je Nina Mitić, pomoćnica ministarke za ljudska i manjinska prava i dijalog.

foto: Kurir televizija

Ona je istakla da je preventiva, osnaživanje žena i dobri zakoni najvažnija stavka u sprečavanju nasilja.

- Nasilje mora da se prijavi, na nasilje ne odgovaramo nasiljem, već prijavljivanjem - kaža Mitić.

Svaka treća žena koja je žrtva prijavi nasilje, a Đurđevka Nikolić Šimetić kaže da postoji više faza kroz koje žrtva prolazi.

foto: Kurir televizija

- Prvo je to osećaj šoka, pa straha, stida... Svako može da bude žrtva nasilja. Kada hrabro prijavi nasilje, ne ide tako brzo u sistemu. Često se dešava da su žrtva deca, a sistem često ne reaguje na vreme. Krivični postupci često traju dugo, a dešava se da i nasilnika sistem brani, da je on deo tog sistema i to bude još teže - kaže Đurđevka Nikolić Šimetić i dodaje:

- Jako je važno da sistem podrži žrtvu i da je osnaži. Da ima posao i da živi bezbedno. Verujem da će sistem prepoznati žrtve i da će ih zaštititi. Tema nasilja je kompletna priča, ali mislim da su žrtve nasilja etiketirane - kaže Đurđevka.

Podrška najbližih je izuzetno važna, kao i prijatelji.

foto: Kurir televizija

- Nasilje se preslikava i na decu. Ako želite da diskriminišete određenu osobu, vi povređujete i ljude oko sebe. Snaga često izostaje, ali zato je važno da su nam tu porodica i prijatelji - kaće Mitić.

Kurir.rs

