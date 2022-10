"PRETIO JE MAJCI DA ĆE UBITI SESTRU I MENE!" Jeziva ispovest Eme o PAKLU koji je proživela sa ocem monstrumom!

Otac je ubio svoju dvogodišnju ćerku, a potom presudio sebi, samo pet minuta kasnije nakon što je detetova majka dežurnoj službi policije prijavila da je na telefon dobila poruku o scenariju kakav je i nastupio. Suzana i Marko su bili u fazi razvoda, a Centar za socijalni rad je odredio da otac viđa dete.

Podstaknuta ovim svirepim zločinom, na svom Fejsbuk profilu oglasila se i Ema B. koja je opisala sopstveno iskustvo odrastanja sa ocem nasilnikom, naočigled okoline, zakona i pravde. Nanosio joj je zlo samo da bi se svetio njenoj majci, u svojoj ispovesti je opisala jezivo zlostavljanje na koje niko ne može ostati imun!

"Danas je u Srbiji ubijena devojčica od dve godine. Ubica je njen otac. Centar za socijalni rad je dozvolio ocu da je viđa, iako se majka tome protivila. Ovo je bila osveta majci zbog toga što ga je napustila. On je izvršio samoubistvo. Mediji pišu o 'porodičnoj tragediji'. I o nezapamćenom zločinu, iako je poslednjih godina bilo sličnih situacija. To o "nepamćenju" i našoj kratkoj pameti zaista jeste veliki problem.

"Otac je majci pustio poruku gde je napisao šta će učiniti. Nadležni organi nisu preduzeli ništa, naprotiv, uprkos svim indikacijama Centar za socijalni rad u Vršcu je dozvolio da otac viđa dete bez supervizije i time predstavlja direktnog saučesnika u ovome", piše Ema u objavi.

Potom je podelila sopstveno, potresno iskustvo u kojem je samo sticajem okolnosti uspela da izbegne Petrinu sudbinu.

"P.S. Moja majka je u procesu svog razvoda puno puta dobila slične poruke od mog oca. Da će nas, mene i moju sestru ubiti, da bi joj se osvetio. Sudbina ga je preduhitrila, moja sestra je poginula u svojoj 12. godini. Ja sam bežala od kuće nekoliko puta. Prvi put sa 10 godina. Državna bezbednost za koju je radio me je pronašla posle nedelju dana i vratila njemu. Nisi obraćali pažnju na vidne modrice, hematome i podlive po mom celom telu. Bilo je jasno da nisam obesno dete koje beži od kuće jer mu tata nije kupio bickl.

Bez ikakvog razgovora sa mnom, mojom majkom, Zaječarski centar za socijalni rad je slegnuo ramenima, rekao mojoj majci da se plaši mog oca i potpisao odluku da se vratim tamo. Poslednji put sam pobegla sa 15. Pretnjom direktorki zaječarske gimnazije nisam dobila kopiju svojih svedočanstava (i ona ga se plašila) i srednjoškolsko školovanje sam nastavila sa nekoliko godina zakašnjenja vanredno", piše Ema u svojoj bolnoj ispovesti.

Pretio je udbašima koji će da je siluju

"Da me ne bi ubio, ili poslao udbaše da me siluju redom nekoliko njih, kako je voleo da preti. Moj otac je živeo slobodno. Služba u kojoj je radio je to znala. Sve ovo o čemu pišem. Moji učitelji, nastavnici su svakodnevno, a pogotovu na časovima fizičkog gledali povrede koje sam imala svuda po telu. Jednom prilikom zaječarski patolog mi je ušivao glavu kod nas kući, po pozivu, tajno, nisam otišla u bolnicu, nisu mi snimili glavu, sutra sam otišla u školu. Deo kose bio je obrijan. Niko me ništa nije pitao. Niko nije ni morao. Svi su znali. Govorio mi je da mi to radi jer zna šta moju majku ku*vu najviše boli, boli je da joj povredi dete, a ionako ću i ja jednog dana biti ku*va pa i sama zaslužujem sve to", opisuje Ema.