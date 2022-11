NE SLUŠAJ TUĐA ISKUSTVA, TI MOŽEŠ BITI HEROINA SVOJE PRIČE! Hrabra Ana Dornik pomaže ženama u borbi protiv karcinoma dojke

Život se za Anu Dornik promenio iz korena 2020. godine kada je na rutinskom pregledu saznala da boluje od karcinoma dojke. Procest prihvatanja bio je u tom momentu najvažniji.

- Da, to je najvažnije, prihvatiti taj izazov. Taj momenat kad vam se saopšti dijagnoza je trenutak neverice da se to baš vama može desiti. Uvek ide to cirkularno pitanje "Zašto baš meni?" i tako unedogled. Kad se umorimo od tih pitanja, ima žena koje odluče da nastave dalje sa onim što im je dato. Ja sam baš to uradila - priča Ana.

Pomoć psihologa i psihijatra su, i pored sveg truda, neophodni.

- Na žalost, čini mi se da su žene u ovoj borbi prepuštene samoj sebi i da ne postoje psihološki centri za podršku i to je ideja rada našeg udruženja koje je osnovano iz ove borbe. Dakle, da se okrenemo ženama kojima je neophodna psihološka podrška. Mnogo žena pada u depresiju što je izazov kog ozbiljno zdravog uma morate proći - ističe Ana Dornik.

Lični pristup hemioterapiji i lečenju dali su Ani novu perspektivu u budućnosti.

- Moju pažnju nisu imali nusefekti hemioterapije. Ja nisam osoba koja će prvo da otvori lek i pročita nusefekte, niti obraćam pažnju na tuđa iskustva. To su vaša iskustva, dozvoli meni da imam svoje iskustvo, možda bude gore od tvog, možda ne bude. Ali, ono je moje. I to je najčešće pitanje žena koje mi se obraćaju kad idu na hemioterapije. Ne slušaj priče, nije tvoja. Ti si ta koja stvaraš svoju priču, ti si ta koja možeš da budeš heroina svoje životne priče - dodaje Ana.

Svoju bolest je prigrlila, naučila da je voli i iz nje izvukla najbolje lekcije.

- Evo baš sad razmišljam koliko se jasnije izražavam. Sebe i svoje emocije, da se ne dajem i raspipam kao ranije. Udruženjeposle samo godinu i po dana ima velike projekte. Bavimo se prevencijom, edukacijom i podizanjem svesti o tome. Jedna od stvari na koje sam jako ponosna je moja autobiografska knjiga "Ti si ta" kojom želim da poručim ne samo ženi koja prolazi kroz karcinom dojke, već svakoj od nas da dobro preispita čiji život živi.

foto: Kurir

Kurir.rs