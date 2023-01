Letovanje u maju i za 50 evra - za smeštaj i prevoz!

Iako do letnjih godišnjih odmora ima još dosta vremena, mnogi građani Srbije već su počeli da uplaćuju aranžmane za letovanje. U odnosu na prošlu godinu cena aranžmana je poskupela od pet do 15 odsto, ali i autobuski i avionski prevoz! Međutim, mnogi će imati šanse da u maju uplate letovanje i za samo 70 evra!

Kao i prethodnih godina, najveće interesovanje kod Srba je za Grčku, potom slede Turska i Egipat.

- Najveće interesovanje je kao i uvek za Grčku, iza toga slede Turska, Egipat, Crna Gora. To su najpopularnije destinacije kod našeg naroda. Sada imamo problem za dalje avionske destinacije jer još uvek nisu ugovorene cene avio, tj. čarter letova, to bi trebalo ovih dana da se privede kraju. Nadamo se da će to do kraja januara biti završeno. Znaju se okvirne cene i mogu se uraditi rezervacije - navodi za Kurir direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničić.

Traže se apartmani

Kada je u pitanju Grčka, prema njegovim rečima, naši građani najviše su zainteresovani za apartmane.

- Ima interesovanja i za hotele, pre svega za severni deo Grčke, pa onda i za ostrva. Sada su u pitanju first minit ponude, popusti idu i do 50 odsto, što jeste prednost jeste ako se uplati ceo iznos unapred. Tako se ostvaruju najveći popusti, a to služi kako bi hotelijeri prikupili što više para da pripreme sezonu - objašnjava Seničić.

Sagovornik Kurira ističe da su cene aranžmana uvećane u odnosu na prošlu godine.

- To se i očekivalo, s obzirom na inflaciju i uvećanje troškova. Apartmani su poskupeli od pet do 10 odsto, u zavisnosti od termina putovanja i destinacija. Kada je reč o hotelima, poskupljenja se kreću od pet do 15 procenata u odnosu na prošlu godinu. Cene autobuskog prevoza će takođe biti veće za oko 10 odsto, dok će avionski prevoz najviše poskupeti, i do 20 procenata. Teško je sada govoriti o okvirnim cenama, ogromna je ponuda. U predsezoni će biti i onih paketa za 50 ili za 70 evra, smeštaj i prevoz - priča Seničić i dodaje:

Noćenje od 25 do 30 €

- U sezoni imamo apartmane koji koštaju od 150 do 250 evra po osobi, ista je stvar i s hotelima, na početku sezone cene se okvirno kreću od 25 do 30 evra sa doručkom, dok je u sezoni to i do 60 evra po osobi, da bi se krajem sezone to opet vratilo na početnu cenu. U maju će neko moći da uplati letovanje za 50 ili 70 evra, to najviše koriste penzioneri.

Sagovornik Kurira ističe i da su first minit aranžmani daleko kvalitetniji, te da se može birati i termin i objekat, dok se na last minit može kupiti samo ono što je ostalo slobodno.

Kako je najavljeno, Međunarodni sajam turizma održaće se od 23. do 26. februara 2023. godine na Beogradskom sajmu, gde će posetioci takođe imati prilike da se informišu o aktuelnim ponudama i cenama aranžmana.

Osiguranje od otkaza putovanja Važno i zdravstveno osiguranje Seničić napominje i da ljudi treba dobro da se informišu o uslovima pod kojim uplaćuju aranžman. - Pre svega mislim na uslove u slučaju nepredviđenih okolnosti, ukoliko mora da se otkaže aranžman, mislim na bolest, smrtni slučaj, nešto nepredviđeno, jer se ti aranžmani uplaćuju mnogo unapred. Kada su u pitanju ti first minut aranžmani, u najvećem broju slučajeva se ne dozvoljava otkaz bez penala. Da bi se to izbeglo, savet putnicima je da se u agenciji ili u osiguravajućim kućama raspitaju o tzv. osiguranju od otkaza putovanja. To će im omogućiti da pod uslovima koji osiguravači navedu u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti mogu da naplate ceo iznos, to osiguranje se dodatno plaća, a cena je od dva do četiri odsto od ukupne cene aranžmana - naveo je on i dodao da je važna i polisa zdravstvenog putnog osiguranja kako bi se izbegli mogući troškovi usled nepredviđenih troškova zdravstvenog tipa.

Mina Branković