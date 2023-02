BAKTERIJA MI JE POJELA MIŠIĆ, RANA GNOJILA, A DOKTORKA ME SLALA KOD PSIHOLOGA: Jelena je nakon operacije RAKA DOJKE prošla PAKAO

Jelena Jevtić (45), ekonomista iz Beograda u decembru 2021. godine dobija nalaz mamografije koji pokazuje sumnjive promene na dojci.

Uplašena kao nikada u životu, odmah je otišla u Dom zdravlja, uzela uput za Institut za onkologiju i radiologiju gde joj je urađena biopsija, a nalaz koji je stigao u januaru potvrđuje da ima rak dojke. Život se Jeleni u tom trenutku okrenuo za 360 stepeni, ali ni u najgorim slutnjama, nije mogla da pomisli da će nakon operacije koja je trebalo da joj spasi život ostati bez obe dojke, i one zdrave, unakažena, bez grudnog mišića koji joj je pojela nekroza, a sve, kako kaže, krivicom doktorke kojoj je beskrajno verovala.

- Otišla sam na pregled kod divnog doktora Ivana Markovića, on je trebalo da me operiše, ali u međuvremenu dobija koronu. Kako nisam smela da čekam, odlazim u privatnu kliniku, gde me operiše naš čuveni profesor Momčilo Inić, koji je sada u penziji, ali i dalje radi privatno. Profesor je bio izuzetno profesionalan, rekao mi je: „Mora da se skida leva dojka“. Sve mi je objasnio, pokazao gde su kalcifikati... - počinje Jelena svoju priču za Blic ženu.

I druga dojka mora da se sklanja

Pre operacije medicinska sestra kaže Jeleni da treba da razgovara sa dr Brankom Radmanović, plastičnim hirurgom sa Instituta za onkologiju i radiologiju, koja dolazi i u privatnu ordinaciju gde je zakazana operacija.

- Pojavljuje se prelepa žena, preljubazna. Mila, draga, kako ste, pita me. U jednom trenutku hvata me za desnu dojku, u kojoj nije bilo promena, i pita me: „A šta ćete sa ovom dojkom?“ Kako šta ću, pa profesor Inić nije pominjao da će bilo šta da se radi na toj dojci. Znate, kaže mi doktorka, ta druga dojka je tempirana bomba, u 90 odsto slučajeva i to će da proradi. Dobro razmislite šta ćete...- priča Jelena.

Bolestan čovek gleda u doktora kao u Boga

Nakon pregleda, sva isprepadana, Jelena se nalazi sa suprugom i prepričava mu šta joj je doktorka rekla.

- U glavi mi bubnja - „bomba“, „rak“, „bol“... Strah je ogroman. Estetika vam je nevažna, bitno je da sačuvate život. Kažem mužu: „Vidi, ova doktorka radi 20 godina na Onkologiji, zna šta treba, daj da to završim odjednom, da me ne seckaju više puta.“ Tako je i bilo. Operisana sam 1. februara, a 2. februara dr Branka dolazi da me previje i kaže mi: „Od sada ćemo se viđati svaki drugi dan na Institutu za onkologiju, sve je odlično prošlo“. Kada sam došla na Institut bila je divna prema meni dok je na drugu ženu urlala: „Alo, bre, šta radite, što se niste kupali.“ Žena ćuti, ne odgovara. Kad si bolestan ti si mali i slušaš. Bolestan čovek je jadan i tužan čovek, gleda u doktora kao u boga, neki se zbog toga zaigraju pa pomisle da su oni Bog.

Doktorka, vidi mi se implantat

Na Jelenino pitanje kako je prošla operacija, dr Branka joj odgovara – odlično. Jelena veruje, ništa još nije slutilo na agoniju koja je usledila.

- Dolazim na Institut svaki drugi dan, doktorka mi kaže da podignem ruku, boli me jako. Jedan dan mi kaže masirajte dojku. Drugi dan – nemojte. I onda se otvaraju rane, infekcija kreće... Šaljem Branki poruku: „Doktorka, vidi mi se implantat“. Odgovor opet isti – „Ništa, ništa, sve je u redu“. A najgore me je tek čekalo...

Previjala me bez rukavica

Nakon sedam dana, kako kaže Jelena, doktorka skida drenove, ukida joj Panklav koji je do tada pila, iz previjališta Instituta zove telefonom privatnu kliniku i kaže im kako je sve u redu, da rane zarastaju „per primam“, što znači da je sve dobro.

- Od tada počinje da punktira serom ne sa strane dojke nego odozgo. Kasnije od drugih lekara saznajem da je to moglo da dovede do rupture implantata jedne i druge dojke, izlaze mi masnice po dojkama. Svaki put je to radila bez rukavica u previjalištu.

Desna dojka otiče, veća je za tri broja

25. februara dr Branka Jelenu priprema za konzilijum na Institutu.

- Iako imam otvorene rane, doktorka piše da se rane zatvaraju per primam. Postoje slike kao dokaz da su rane otvorene i da ne zarastaju kao što piše, ali to tek mnogo kasnije saznajem – u njenom izveštaju od 10. 5. gde stoji da rane zarastaju per sekundam, što znači da nije dobro. Početkom marta ušiva mi obe dojke ambulantno, a ne uzima briseve sa otvorenih rana, ja donosim trake koje će mi zalepiti na ušivene rane. Posle tri dana skače mi temperatura, desna dojka otiče tri broja veća, dobijam groznicu. Mislila sam da je korona, radim dva testa koja su negativna, šaljem joj poruku na koju ona ne odgovara i odlučujem da hitno sama uključim antibiotike.

Ne govori da si privatno operisana

Bol i temperatura su, kaže Jelena, bili nesnosni.

- Na sledećem pregledu uzima mi punktat iz dojke, ne bris, a rezultat koji stiže pokazuje da je sterilan. Pet dana sam pokrivena antibioticima, što sam joj i rekla. Rane se, međutim, ponovo otvaraju, šavovi pucaju, temperatura raste.

Jelena 10. marta ponovo izlazi na Konzilijum za rak dojke.

- Prvo je ona ušla sa papirima, a nakon toga i ja. Rekla mi je da ne govorim pred konzilijumom da sam privatno operisana.

A sada - čuvamo dekolte

Doktorka koja vodi konzilijum mi kaže pićete „nolvadex“, on je dobar za drugu dojku.

- Pitam kako za drugu kada sam obe očistila? Shvatam da ta doktorka i ne zna da je meni uklonjena i zdrava dojka. Izlazimo doktorka Branka i ja sa konzilijuma i ona mi kaže: „Dobro je, prošli smo bez zračenja, sada lečimo desnu dojku i čuvamo dekolte! Ja presrećna…Temperatura, bol, nemoć i dalje, svaki dan sam na onkologiji. Onda dolazi najgore - rane počinju da se gnoje, a gnoj ima neki slatkast miris. Upozoravam je ima karakterističan slatkast miris ljubičice. I, konačno, na sledećem ušivanju u previjalištu doktorka uzima bris desne dojke.

Vadite mi ovo, umreću!

A onda krajem marta stižu rezultati iz „Batuta“ da je iz brisa izlovana opasna bakterija - pseudomonas.

- Prelazim u sobu gde se previjaju ljudi sa infekcijama, dr Branka kaže: „Gde baš pseudomonas da nam se desi”. Pitam je koliko je to opasno, ona kaže ništa nije strašno, može da se sredi, lečimo to konzervativno. A ta bakterija mi je pojela grudni mišić. I dalje imam temperaturu, bolovi su jezivi, trne mi cela desna dojka, koči mi se ruka i bole me leđa. Imala sam utisak da ću umreti od sepse. Kažem joj da se strašno plašim, da CRP skače...

Samo da Žegarac ništa ne sazna

Jelena tada moli doktorku da odu na kliniku gde je prvi put operisana i da joj se „ovo čudo iz dojke izvadi“.

- Rekla sam joj: „Hoću muške sise”. Objašnjava mi kako bi to koštalo 2.000 do 2.500 eura privatno, ali da ona može da mi završi sve na Institutu za 800 eura s obzirom da sam privatno operisana, ali da nikome ne pričam o tome. Posebno da dr Žegarac, direktor Instituta, ne sazna: „Ne pričajte nikome ništa, ako dr Žegarac sazna da ste privatno operisani - sve pada u vodu“. Priprema me za konzilijum i piše kako je prisutan zamućen bris seroma desne dojke, da imam temperaturu, da sam primala terapiju oralno i intravenozno, da sam trenutno na amikacinu po antibiogramu, piše samo da je došlo do kontraktura kapsule i da treba da se uradi evakuacija implanta iz desne dojke. Ne piše koja je bakterija izolovana. Uz ponovni akcenat da ne spominjem ni slučajno da sam privantno operisana kada izađem na konzilijum. Kada smo ostale same u sobi predajem joj novac za operaciju. Ja sam srećna jer mi je učinila da jeftinije prođem, i da završim sa agonijom.

Opustite se i sek*ajte se sa mužem

Jelena je operisana 7. aprila 2022. u podrumu bolnice, izvađen joj je impalantat iz desne dojke, koji je sutradan poslat na analizu u „Batut“. Nakon tri dana stiže nalaz da je sterilan implantat leve dojke!

- Pitam dr Branku da li ima iko normalan ovde? Šta se dešava, kakva leva dojka? Neko je pogrešno napisao za koju dojku se radi bris? Ona je ćutala na to. Skida mi drenove i odlazim napokon kod mog divnog hirurga Inića, i on mi kaže da kod pseudomonasa nema konzervativnog lečenja i da je to moralo odmah po dolasku rezultata da ide napolje. Nakon toga tražim joj više punktata da šaljem na različite laboratorije da bih bila sigurna da bakteriju više nemam. Uzima punktat i baca ga u bubrežnjak. Kaže mi: „Opustite se i sek*ajte se sa mužem“.

Idite kod psihologa

Jelena 10. maja prošle godine poslednji put odlazi kod dr Branke Radmanović, opet joj traži punktat kako bi ga poslala na dalju analizu i dobila potvrdu da više nema pseudomonas, i insistira da joj napiše izveštaj o svemu šta joj se dešavalo tokom njenog lečenja.

- Govori mi kako ne može da razgovara sa mnom i da treba da idem kod psihologa. Rekla sam joj idemo zajedno, sa sve papirima. Pošto joj nije pošlo za rukom da me proglasi ludom nakon nesavesnog lečenja, i pošalje kod psihologa, s obzirom da ima iskustva u manipulaciji bolesnih žena, piše izveštaj u kome sada stoji da postoperativno rane na desnoj dojci zarastaju per sekundam, da su rađeni sekundarni šavovi i da je dokazan pseudomonas, zaboravila je da je 25. februara u izveštaju Konzilijumu pisala da je sve u redu.

Zloupotrebila je moje poverenje

Jelena kaže da će joj nakon svega trebati mnogo snage i vremena da se oporavi.

- Preispitujem se i pitam se da li je moguće da sam toliko verovala tako manipulativnoj osobi? Zloupotrebila je moje poverenje, ugrozila mi život i nikom ništa. Nadam se da nijedna žena u Srbiji više neće proći kroz nešto slično. Zato sam i ispričala ovu priču kao upozorenje drugim ženama. I još nešto, dr Radmanović na svom Instagram profilu “kači” otvoren poziv devojkama i mladim ženama da treba da stave implantate, da je to operacija koju ona najviše voli da radi, i da se žene koje stave implantate bolje pozicioniraju i društvu. Mislim da je to nedopustivo.

Dr Radmanović: Lečila sam Jelenu najbolje što sam mogla

Svoju stranu priče Blic ženi je poslala i dr Branka Radmanović. Ona kaže da je pacijentkinja J. J. po otpuštanju iz privatne bolnice dolazila na redovne kontrole u IORS, da je imala važeći uput, i da je ona tokom lečenja, koje je sprovedeno uz poštovanje svih protokola, s njom izgradila empatski odnos.

- Želim da istaknem da je moja namera bila da se pacijentkinja leči i zbrine na IORS u u želji i dobroj nameri da pacijentkinju ne izlažem troškovima u privatnoj klinici. Veoma sam je brižno negovala i zakazivala kontrolne preglede previjanja rana kako je lokalni klinički nalaz nalagao – kaže dr Radmanović i dodaje da se kod ove pacijentkinje postoperativni tok, nažalost, iskomplikovao.

- Komplikacija nije stručna greška, nažalost, sastavni je deo hirurške prakse. Samo hirurg koji ne operiše može reći da nema komplikacije. Trudila sam se svim raspoloživim metodama da zbrinemo komplikacije. Od pacijentkinje nisam tražila nikakav novac, niti bilo šta drugo. Operisala sam je na Institutu, u toj intervenciji je po odluci Konzilijuma izvađen implantat iz jedne dojke koja je imala infekciju, učinila sam kapsulektomiju, debridman lože oko implanta, sva tkiva poslala na patohistološku i mikrobiološku analizu. I potrudila sam se da u toj operaciji očuvam kožu dojke i bradavicu kako bi pacijentkinja mogla da uradi sekundarnu rekonstrukciju u budućnosti, kako ne bi morala da ima nove ožiljke i uzimanja režnjeva tkiva s drugih regija. Ispratila sam i ovaj postoperativni tok do kraja. Rane su zarasle i pacijentkinja se od tada nije javila ni na jednu kontrolu. Sve što sam mogla da učinim kao profesionalac lekar i kao čovek sam uradila maksimalno posvećeno i savesno. Žao mi je jako što su dobre namere, briga, borba, savesnost, bezrezervnu trud i ogromno angažovanje nekako drugačije protumačene od ove pacijentkinje. Svoj posao obožavam , radim ga punog srca i čiste savesti – kaže dr Radmanović.

Direktor Instituta: Sproveden je unutrašnji nadzor

Doc.dr Milan Žegarac, vd direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije kaže za portal „Žena.rs“ da su nakon navoda u medijima u Institutu sproveli sve predviđene procedure.

- Uzeta je izjava dr Branke Radmanović i sproveden je unutrašnji nadzor u lečenju pacijenkinje J.J. Ono što sam mogao da vidim iz kartona pacijenkinje J.J. jeste da je kod nje dijagnoza in situ karcinoma dojke postavljena u našoj ustanovi nakon sprovedene biopsije. Nakon toga pacijenkinja nije prezentovana Konzilijumu za karcinom dojke, što je svakako neophodno! Na Konzilijumu učestvuju stručnjaci za različite modalitete lečenja karcinoma dojke i donose odluku o tretmanu za svakog pacijenta. Pacijenkinja J.J. je operisana u privatnoj Klinici. Navodi da se u to vreme nisu radile operacije na IORS-u zbog epidemije korona virusa su apsolutno netačne, naprotiv tokom prošle godine je urađen rekordan broj operacija - oko 5.000 pacijenata. Uvidom u karton pacijenkinje vidi se da je pacijenkinja previjana u našoj ustanovi što nismo bili u obavezi. Pacijenkinja je prezentovana Konzilijumu za dojku da bi se odredio postoperativni tretman kada je donesena odluka za primenu adjuvantne hormonske terapije. Nakon pojave komplikacije pacijenkinja je prezentovana ponovo Konzilijumu koji donosi odluku da se evakuiše enoproteza što je i urađeno. Ono što ja mogu da kažem je da se komplikacije kod tako opsežnih operacija dešavaju i da su uslovljene različitim faktorima. O tome da li je bila neophodna ta vrsta operacije ne mogu da se izjasnim obzirom da pacijenkinja J.J. nije prezentovana preoperativnom Konzilijumu za dojku, evidentno je iz dostavljenih histopatoloških nalaza nakon operacije nalaz in situ karcinom je bio u jednoj dojci dok je u drugoj dojci nalaz bio beningno. Uvidom u broj poseta u previjalištu IORS, preko 40 puta, evidentno je da je uložen maksimalan trud da se sanira nastala komplikacija. IORS je ustanova koja je uvek izašla u susret svim pacijentima kako iz Srbije tako i iz celog regiona. Doktorka Branka Radmanović je specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije koja radi na IORS- u 18 godina profesionalno, savesno i nikada do sada nije bilo primedbi na njen rad. Rukovodstvo IORS-a će svakako ispitati ovaj slučaj, o čemu ćemo vas obavestiti – naveo je doktor Žegarac.

