TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI Narednih dana očekuje nas pravi vremenski rolerkoster! Da li je ovo POSLEDNJE ZAHLAĐENJE u godini?

Večeras i zvanično stiže proleće, a i vreme će narednih dana biti u skladu sa kalendarom.

Ipak, na samom kraju sedmice očekuje nas zahlađenje, pa će kraj marta biti obeležen svežijim i promenljivim vremenom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Pravi prolećni vikend je iza nas, a maksimalna temperatura dostigla je 21 stepen.

I danas će u Srbiji biti toplo, ali uz nešto više oblaka. Očekuju se i duži sunčani intervali. Dakle, u Srbiji će danas biti umereno oblačno i toplo. Vetar će biti u skretanju na severozapadni.

foto: Petar Aleksić

Maksimalna temperatura biće od 15 stepeni na severu Bačke do 20 stepeni u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, u Beogradu do 18.

Krajem dana u severozapadnim, a tokom noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima.

U utorak se u Vojvodini očekuje razvedravanje, pa će tokom dana biti pretežno sunčano. U ostalim predelima Srbije očekuje se pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u Vojvodini, na planinama i na istoku Srbije tokom dana povremeno i jak.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 19 stepeni, u Beogradu do 17.

U sredu se očekuje pretežno sunčano, uz skretanje vetra na južni, a temperatura će biti bez bitnije promene u odnosu na utorak.Srbija će u četvrtak i petak biti pod uticajem termičkog visinskog grebena sa jugozapada, uz priliv vrlo tople vazdušne mase. Istovremeno, u prizemlju se očekuje uticaj anticklona, pa će vreme biti stabilno.

U četvrtak i petak u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, na severu Srbije uz nešto više oblačnosti. Duvaće jugozapadni vetar.

foto: Nenad Kostić

Maksimalna temperatura biće od 19 do 24 stepena, u Beogradu do 22-23°C.

U subotu se očekuje prolazak oslabljenog hladnog fronta, uz prolazno naoblačenje. Ponegde se očekuje slaba kiša, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Očekuje se tek manji pad temperature vazduha i ona će biti od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18. Dakle, ostaće i dalje toplo. Do večeri se očekuje i razvedravanje.

Glavnina promene očekuje se u noći između nedelje i ponedeljka. Na samom kraju sedmice preko severne Evrope premeštaće se izraženi ciklon, a u sklopu njega i hladni front.

U nedelju pre podne sunčano i toplo. Posle podne u severnim i zapadnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ovo pogoršanje vremena biće uslovljeno prodorom hladnog fronta, pa će vetar biti u skretanju na jak severozapadni, a temperatura će biti u padu.

Maksimalna temperatura biće 16 stepeni na severozapadu do 22 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 20.

U ponedeljak će u Srbiji biti oblačno i svežije sa kišom, na višim planinama sa snegom. Duvaće jak severozapadni vetar, a kako će sa severozapada i severa biti izražen prodor hladnije vazdušne mase, biće i hladnije.

foto: Shutterstock, screenshot Pink tv

U utorak ujutro slabe padavine, tokom dana razvedravanje.

Maksimalna temperatura sledećeg ponedeljka i utorka, tj. oko 27-28. marta biće niža za sedam do osam stepeni u odnosu na prethodne dane i kretaće se u ponedeljak od 11 do 15 stepeni, u Beogradu do 13, a u utorak od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 12.

Nakon zahlađenja, pred sam kraj marta otopljenje, ali ne zadugo, jer se oko 1. aprila prema trenutnim prognozama ponovo očekuje osveženje sa kišom, na planinama sa snegom.

Prosečna maksimalna temperatura u Srbiji za treću dekadu marta je od 12 do 16 stepeni. Dakle, tokom ove sedmice maksimalna temperatura biće uglavnom za pet do sedam stepeni viša od proseka, dok se poslednje sedmice marta očekuje pad, a tokom pojedinih dana ona će biti i za nekoliko stepeni niža od proseka.

Snežni pokrivač na planinama do 1200 metara nadmorske visine već se otopio. Do kraja ove sedmice očekuje se intenzivno topljenje i na višim planinama. Trenutno na Kopaoniku ima 35 cm snega, a do kraja sedmice očekuje se pad na 10-ak centimetara. Dobra vest je da se oko 27. marta očekuje zahlađenje, a na višim planinama padaće sneg, što bi moglo da produži sezonu skijanja i unutar aprila.

Kurir.rs/Telegraf