DA LI JE MOGUĆE DA JE MRZI DA RADI: Beograđanka htela da uplati dopunu na KIOSKU, zbog ovoga što je čula od radnice OSTALA U ŠOKU!

Beograđanka na jednom kiosku u centru prestonice htela da uplati dopunu za telefon, ali je radnicu mrzelo da to uradi te je poslala na kiosk preko puta.

- Žurila sam na posao, ali sam pre toga morala da uplatim kredit. Po kiši stojim na kiosku na kome uvek uplaćujem dopunu i čekam red. Stižem na red i kažem da mi treba dopuna, vadim novčanik, a radnica mi odgovara da nema. Zbunila sam se kako nema jer sam samo par dana pre toga uplatila. Odmahnula je glavom i rekla da nikad nije imalo kod njih te i da odem kod koleginice preko puta - priča Beograđanka i dodaje:

- Pomislila sam da možda sistem trenutno ne radi te sam otišla tamo gde me uputila i pitala da li imaju dopunu. Radnica veoma ljubazna odgovara da ima i pita me za broj telefona. Ja onako kako bih nastavila razgovor sa ljubaznom ženom kažem da me tu poslala njena koleginica preko puta koja mi je rekla da kod njih nema dopuna.

foto: Stefan Jokić

U tom trenutku, prema njenim rečima, primetila je promenu na njenom licu.

- "Ja ne mogu da verujem, da li je moguće da je toliko mrzi da radi?! Pa, što sedi tamo osam sati ako je mrzi da uplati dopunu?" Priča žena, a ja slušam i ne mogu da verujem. Radnica koja dobija platu za to mrzi je da uplati dopunu i Busplus. Kaže ova radnica i da u poslednje vreme stalno govori kako ona to na kisoku nema, dok ova nije mogla da shvati taj bezobrazluk.

Nije joj teško da sve to uradi, ali smatra da nije fer zbog ljudi koje šeta tamo-vamo. Ja sam ostala u šoku kada sam čula sve ovo. I zaista, ista je plata za sve, ali je očigledno da nisu svi isti i da ih ne zanima da ispoštuju, u ovom slučaju, mušteriju.

Kurir.rs