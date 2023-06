MILOVAN IZ LAJKOVCA OČAJAN: Izvršitelj mi ponovo „zarobio“ platu, hoće duplo da naplati svoju nagradu, i od mene i od moje žene

Milovan Janković (58), pomoćni radnik škole u Lajkovcu, požalio se Kuriru da muku muči sa izvršiteljem Darkom Krunićem iz Valjeva, koji, kako tvrdi, sada dva puta hoće da naplati iznos od 44.390 dinara na ime troškova izvršnog postupka, koji je inače završen pre dve godine, kada je dugovanja poveriocima u celosti isplatio.

Milovan objašnjava da su on i njegova nezaposlena supruga kao izvršni dužnici dug od oko 50.000 dinara otplatili još 2021, ali da su i njemu i supruzi nedavno stigli zaključci javnog izvršitelja Darka Krunića od 10. maja kojima on zahteva da se ukupan trošak izvršnog postupka skine i sa njegove plate, ali i sa bankarskih računa njegove nezaposlene supruge.

foto: Privatna arhiva

- Živimo na selu kod Lajkovca, 2019. sam prodao seno jednom čoveku, seno je pokislo, on je meni platio, ja sam njemu pare vratio poštom, ali je on mene u međuvremenu tužio. To je otišlo na suđenje i na to je dato izvršenje 2020. i meni se od plate odbijalo. Dug je bio 44.000 dinara, a kamata oko 9.000 dinara i meni se to uredno odbijalo od plate, i to je završeno 2021. godine - objašnjava Milovan dok nam pokazuje izvode o uplatama izvršitelju, kao i zaključak izvršitelja od 23. juna 2021, koji potvrđuje da je potraživanje po osnovu sudskog rešenja o izvršenju namireno u celosti.

Milovan dodaje da mu je tri meseca kasnije, u septembru 2021, stiglo rešenje izvršitelja kojim su troškovi izvršnog postupka utvrđeni u iznosu od oko 51.000 dinara, kao i da se njegov advokat na to žalio sudu u Ubu, koji je, kako tvrdi, uvažio žalbu. Međutim, kaže da ga je nedavno dočekala jedna neprijatna vest, gde mu je blagajnica iz firme saopštila da mu je ponovo stigla obustava na platu.

foto: Privatna arhiva

- Ćutali su dve godine, ništa mi nije stizalo, i sada su mi opet „zarobili“ platu i naplaćuju duplo i od mene i od moje supruge. To je stiglo za isti predmet, za isto rešenje, sve je isto i cifra je ista za oboje i ja se pitam zašto je to tako? Znači ja ću dok sam živ da plaćam dažbine javnih izvršitelja. Šokirao sam se zato što sam dug otplatio. Zvao sam sud u Ubu, kažu mi da je taj predmet završen 2021. godine i da je dug plaćen, rekli su mi da ponovo zovem izvršitelja - priča Milovan.

Nema objašnjenja Izvršitelji bez odgovora Pitanja o ovom slučaju prosledili smo i Komori javnih izvršitelja i izvršitelju Darku Kruniću. On nam je odgovorio da smo mu pitanja poslali van radnog vremena i da će nam odgovoriti u roku od dan-dva. Pitanja smo poslali u četvrtak oko 16 časova, a odgovore nismo još dobili ni od izvršitelja Krunića, ali ni od Komore javnih izvršitelja.

foto: Privatna arhiva

Dodaje da mu je izvršitelj Krunić rekao da „mora da plati 44.000 dinara jer on ima pravo na neku nagradu“, ali da mu nije objašnjeno zašto se ta nagrada za istu stvar potražuje i od njegove supruge.

- Supruga ne radi, kako su oni zamislili da za isti dug skidaju pare i od mene i od nje. Ovo je otimačina, oni kažu da mogu kako oni hoće, bez obzira na to što je dug plaćen. Ukupno sam im platio 51.300 dinara i sada će opet da mi uzimaju od plate. U kući živi nas devetoro, imam četvoro dece, samo ja i sin radimo. S čime da živimo, sa 3.000 dinara mesečno?! - očajan je Milovan.

Kurir.rs/Mina Branković