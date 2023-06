U Milanu je održan Svetski kongres ginekologa, na kom je učestvovalo 2.500 stručnjaka iz oblasti ginekologije i akušerstva, koji su razmenjivala ideje i rezultate svojih naučnih istraživanja.

Stručnjaci iz više od 100 zemalja širom sveta predstavili su najnovija dostignuća medicine, iz oblasti akušerstva, ginekologije, reproduktivnog zdravlja i savremenih dijagnostičkih tehnologija i intervencija, razvijajući rešenja za bolju negu i lečenje, prikladna za svaki region i državu, čiji je krajnji cilj unapređenje zdravlja i stope mortaliteta.

Među 2500 svetskih stručnjaka, našao se i naš dr Igor Jeremić, specijalista ginekologije i akušerstva, koji je ovog jutra bio gost jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija.

Doktor Jeremić je na kongresu jedini održao predavanje na temu "HPV virusa u trudnoći". Šta je ono što moramo da znamo o ovoj temi, zanimalo je voditeljku Olju Lazarević.

- Navikao sam na to, ovo je treći kongres, a imam predavanja na još dva. Ovo je bio kongres perinatologa, a moje predavanje je jedino na svetu koje govori o HPV tokom trudnoće. To je ono o čemu mi često pričamo je da se HPV ne dijagnostikuje na pravi način. Danas je sramota da ženi bude dijagnostikovan karcinom grlića materice, a ja za 20 godina nisma imao takav slučaj, osim ako mi već obolela žena dođe na pregled. U 90 posto, žena ima HPV pre trudnoće. To je moralo da se vidi pre početka trudnoće, jer ga ona ne uzrokuje. Pacijentkinji nije urađena kolposkopija kako treba, trudnoća je samo podstakla HPV infekciju koja napreduje daleko brže u trudnoći - kaže dr Jeremić.

05:11 DOŠLO MI PET ŽENA S KANCEROM, TRI SU IMALE UREDAN PAPATEST Ginekolog upozorio na opasnu infekciju koja pogađa i mlađe žene

- Nakon trudnoće teško se dijagnostikuje papanalazom, i to nije njena greška nego naša. PO bebu je HPV rzik u toku akta porođaja. Jedini sam u svetu koji radi intervenciju radiotalasima tokom trudnoće, uklonio ozbiljnu promenu i žena se normalno porodila. Možete tek da zamislite koliko je sigurna intervencija van trudnoće - dodaje Jeremić.

- Ne postoji neka promena, ne mogu da mi objasne. Ako ne znaš opis toga što si video, kako ćeš d aznaš kakao da letiš. Onda uzimaju vaginalete, rade papatest. Ima on ulogu, ali ne smemo da se oslanjamo samo na to. Imao sam pet žena mlađih od 40 godina s karcinomom, a njih tri su imale uredan papatest. I onda se pitamo na šta se oslanjati. Pa na kolposkopski pregled. Ako vidiš HPV infekciju, spasićeš ženi život - zaključuje Jeremić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs