"ŠTA NA DECU OSTAVLJA NAJVEĆE PSHIČKE POSLEDICE?" Sociolog o dve paralelne stvarnosti: Oflajn pale vatru - onlajn stižu do nasilja

Jelena Radović, sociolog, gostovala je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima Milošem Anđelkovićem i Anastasijom Čanović o društvenim mrežama i njihovoj sveprisutnosti u našim životima kao i o njenim negativnim stranama na kolektivnu svest.

Započevši razgovor ona je istakla da je problem svih aktivnih korisnika društvenih mreža - ego i nesvesnost svog egocentrizma.

- Imamo grupu čistih voajera na društvenim mrežama. U sve je uključen i senzacionalizam. To je nešto što pokreće ljude nešto da podele, umesto da saslušaju vest i učestvuju u toj tuzi, a ne da bismo dobili lajk - rekla je Radović.

Svima prijaju pohvale, ali kada potvrda, lajk i pohvala postane duševna potreba Radović je naglasila da je to onda problem.

- Volim uvek da kažem da nemamo stvaran i realan život. I onaj oflajn život i onaj onlajn život su jedno. Sve je potpuno realno i mi živimo i tah onlajn život. Provodimo dosta vremena na tim društvenim mrežama, svi ih imamo i bar jednom odemo na te mreže - minimum. Oba su vrlo realna i moramo da budmeo svesni toga - sigurna je Radović.

Na komentar voditelja i pitanje o sve većoj prisutnosti mladih na društvenim mrežama i to kako oni vide danas stvarnost, Radović opet ponavalja da internet i jeste njihova stvarnost.

- Oni isto provode vreme i komunikaciju kao što bi proveli u parkiću, samo što je to onlajn. Mi kada odemo uživo na neki koncert, doživljavamo sreću i euforiju, deca su mnogo više hrabrija onlajn nego uživo. Onlajn mogu da napišu i obrišu, ali uživo treba da imaš hrabrosti da nekom to saspeš u lice... Onlajn se pali vatra i dolazi do nasilja oflajn. Onda dolazimo do toga da imamo jedno vrzino kolo gde možeš da doživiš jako velike psihičke posledice, kao što je izbace nekog iz grupe, a to dete to zna, pa su sad sve to neki novi vidovi nasilja, koje između ostalog trpe i deca... Trebalo bi uvesti i psihološke radionice koje bi pomogle deci ali pomogle i odraslima - rekla je Radović.

Internet je savršena stvar ako znaš kako da ga koristiš, dodala je Radović uz zaključak:

- Pametno koristite društvene mreže.

