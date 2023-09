"MI AKTIVISTI SMO ODGOVORNI ZA MALI BROJ LJUDI NA BEOGRAD PRAJDU!" Azdejković: Plaćeni smo da ostvarujemo rezultate, a njih nema!

U Beorgadu je u toku Nedelja ponosa koja je zvanično počela u ponedeljak 4. septembra skupom pripadnika LGBT zajednice na platou kod "Pobednika" na Kalemegdanu. Manifestacija se održava pod sloganom "Nismo ni blizu", a trajaće do nedelje 10. septembra.

Kao centralni događaj "Nedelje ponosa 2023" najavljena je Prajd šetnja, zakazana za subotu 9. septembar u Beogradu, koja bi počela i završila se u parku Manjež.

U suret Prajdu organizatori ističu da su prava LGBT osoba ugroženija nego pre i da trenutak u kojem se održava nije optimističan, a zbog čega je to tako govorio je u emisiji Puls Srbije Predrag Azdejković novinar i LGBT aktivista.

- Moramo da stanemo na put nasilju, maltretiranju i predrasudama koje običan LGBT svet trpi svakodnevno. Desničari će napadati Prajd zato što im je to posao. Ono što je nama posao jeste da ostvarujemo rezultate, a rezultata nema. Zaista nismo ni blizu željenih rezultata, a uz to i ne vidimo svoju odgovornost za to. Smatram da smo mi kao aktivisti odgovorni jer nismo ostvarili da uradimo ono za što smo plaćeni. Vi to ne uradite jer imate nezadovoljnu LGBT zajednicu i onda kažeta, ma nema to veze sa mnom ja sve radim super, država je krivac - rekao je Azdejković i dodao:

- Ono što je jako važno jeste da je na Prajdu u Beogradu trebalo da imamo 10.000 ljudi i više. Da to bude najveći skup u regionu. Zagreb ima više učesnika kao i Sarajevo, Podgorica i Skoplje. Svi imaju više učesnika, a Beograd je najveći grad u regionu. To je zato što se ljudi plaše desničara i navijača kao da njih nema u pomenutim gradovima. Odgovornost je nas aktivista što nismo uspeli da ubedimo ljude da izađu na ulicu.

