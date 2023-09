GARSONJERA OD SAMO 21 KVADRAT ZA ČAK 250 EVRA, A PLUS RAČUNI: Studenti na mukama zbog visokih cena kirija! (FOTO)

Septembar je mesec kada studenti uveliko traže stan u gradovima gde studiraju, a sudeći po ponudi na oglasima cene kirija su i dalje previsoke naročito u Beogradu na lokacijama koje su bliže fakultetima.

Mnogi od njih još uvek nisu pronašli krov nad glavom te je u studentskim grupama na društvenim mrežama sve više objava u kome studenti pišu da traže nekretninu, ali do određenog iznosa koji mogu da izdvoje za kiriju, a plus na sve to dolazi i depozit pre useljenja koji obično biva u iznosu jednog mesečnog najma.

Ispod oglasa koje stanodavci objavljuju u studentskim grupama obično bude niz reakcija i to negativnih zbog trenutnih cena kirija.

Tako je oglas za izdavanje garsonjere u Beogradu u Učiteljskom naselju pokrenuo niz reakcija studenata jer garsonjera koja se izdaje ima samo 21 kvadrat, a mesečni najam je 250 evra plus računi.

- Izdajemo garsonjeru 21 metar kvadratni u Učiteljskom naselju. Stambena zgrada 4. sprat (bez lifta) centralno grejanje, klima, internet, nameštena prevashodno za studente. Cena 250 evra plus režije (infostan, struja, internet) - navodi se u oglasu sa svega tri fotografije stana na kojima se vidi jedna prostorija sa krevetom, mala kuhinjica koja nema električni šporet, a u kupatilu je kada.

Sudeći po prvim rekcijama članova studentske grupe studenti su bili nezadovoljni iznosom kirije i ovoga što stanodavac nudi za te pare.

