"IMAM 70 BLOKIRANIH SIM KARTICA!" Beograđanka preživela PAKAO, bivši je PROGANJAO, a čak ga ni ZABRANA PRILASKA NIJE ZAUSTAVILA...

Beograđanka Gorana Vukmirović, koja je nedavno na žalost bila žrtva nasilja svog bivšeg parneta, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je podelila svoju priču.

- Sve je krenulo onog momenta kada sam poželela da završim sa njim priču i raskinem, da imam svoju slobodu. Od tog momenta on to nije prihvatao, odma je počeo sa proganjanjem. Pozivima, porukama, pretnjama, čekanjem posle posla, ostavljanjem poklona na mom autu u smislu sokova i slatkiša. Onog momenta kada su krenule i pretnje dobijala sam preko 100 poziva dnevno, preko 100 poruka. Trenutak kada sam ja shvatila da imam problem je kada sam blokirala svaki broj sa kojeg me je on pozivao, a on je uvek kupovao novi. Ja sada imam 70 blokiranih SIM kartica sa kojih me je on pozivao, a da vam ne pričam da su tu bili i Instagram nalozi, LinkedIn nalozi, sve moguće mreže. Čak i Google Meet nalog sa kojeg me je pozivao na moju mejl adresu - istakla je Vukmirović.

Potom je dala savet devojkama koje prolaze kroz sličnu situaciju.

- Napravila sam jednu grešku koju bih savetovala drugim devojkama da ne prave. Ja sam čekala više od šest meseci da prijavim to što je on meni radio. Ja sam mislila da će to prestati, nisam želela da se vučem po policiji, po sudovima i ostalo. To mi je bilo jednostavno iscrpljujuće, ali onog momenta kada sam odlučila da prijavim i kada sam učinila nešto povodom toga, nekako je sve krenulo da ide svojim tokom - rekla je Vukmirović i dodala:

- Nisam pokušala da razgovaram sa njim, rekla sam mu da ne želim da imam sa njim nikakav kontakt. Rekla sam mu jednom prilikom, ukoliko nastavi, upozorila sam ga da ću ga prijaviti policiji, međutim on to nije uradio. Ono što bih volela da kažem, s obzirom da je to tema, on je dobio meru zabrane prilaska i komunikacije sa mnom, a znate kada je prekršio? Nakon sat vremena. Nakon sat vremena je on meni poslao poruku gde je napisao ladno si me prijavila izdajice.

