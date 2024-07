AUTOMOBIL POTPUNO IZGOREO, DEVOJČICA (8) I DALJE NA INTENZIVNOJ NEZI! Kurir saznaje u kakvom su stanju povređeni u nesreći

Na auto-putu kod Predejana u saobraćajnoj nesreći, u kojoj je automobil udario u zaštitnu ogradu, nakon čega se auto zapalio i potpuno izgoreo, četiri osobe su povređene, među kojima je dvoje dece.

Oni su prebačeni u Klinički centar Niš odakle se u jutarnji program Kurir televizije uključila novinarka Kurira Emilija Andrejević.

foto: Kurir televizija

- Juče oko 5 ujutru dogodila se saobraćena nesreća kod Predejana na istom mestu gde je za nepunih nedelja dana bila još jedna pre ove situacije. Ono što smo mi saznali iz UKC u Nišu, jeste to da je vozač, 32-godišnji vozač, nije u životno ugrožavajućem stanju, da nema vitalnih povreda, ali da je zbog povreda grudnog koša smešten na grudnu hirurgiju. Pored toga, žena koja je bila na suvozačevom mestu, ona je takođe, da kažem, izbegla životno ugrožavajuće povrede, ali se ona trenutno nalazi u pratnji svog sina i ćerke koje se trenutno nalaze na hirurgiji.

02:04 AUTOMOBIL POTPUNO IZGOREO, OSMOGODIŠNJA DEVOJČICA NA INTENZIVNOJ NEZI! Kurir saznaje u kakvom su stanju povređeni u nesreći

- Šestogodišnji dečak takođe nema većih i ozbiljnijih povreda, osim povreda glave. Međutim, trenutno najugroženije je osmogodišnja devojčica, koja je prvobitno operativno hospitalizovana i operativno zbrinuta u Leskovcu, nakon čega je intubirana i prebačena u Niš. Očekuje se da će ona uskoro biti u stabilnom stanju i da će u tom trenutku moći da podlegne novim hirurškim intervencijama. Do tada ona će se nalaziti na intenzivnoj nezi u Nišu, a mi ostajemo da pratimo koji su to bili motivi, ali i okolnosti pri kojima se dogodila ova nesreća. Podsetiću još jednom, u poslednjih nedelju dana ovo je drugi slučaj da se baš na ovom mestu u blizini tunela kod Predajana dogodila ovakva saobraćena nesreća, a prilikom i jedne i druge saobraćene nesreće došlo je do ugrožavanja velikog broja života.

Kurir.rs

