Biznis zona OTP banke: Idealan program za mala preduzeća i inovativne kompanije

Mala preduzeća i inovativne kompanije često su generatori velikih ideja, ali put od inovativne zamisli do uspešnog poslovnog modela nije uvek jednostavan, posebno u današnjem dinamičnom okruženju. Upravo kako bi izgradila most između malih preduzeća, inovativnih kompanija i novih poslovnih prilika, OTP banka je pokrenula Biznis zonu – program u okviru svog inovacionog ekosistema OTP Connect. Saznajte kako ovaj jedinstveni program pomaže malim preduzećima da brže i po povoljnijim uslovima ostvare digitalizaciju i simplifikaciju poslovanja, a inovativnim IT i startap kompanijama da povećaju svoju vidljivost i ostvare nove saradnje.

foto: Promo

Šta je OTP Connect? Inovacioni ekosistem OTP Connect predstavlja sveobuhvatni program OTP banke koji inovatorima omogućava direktnu komunikaciju, povezivanje i saradnju sa OTP bankom, testiranje i implementaciju rešenja u okviru sistema banke, kao i povezivanje radi potencijalne saradnje sa klijentima banke. Nastao je s ciljem umrežavanja startap i tehnološke zajednice i finansijskog sektora, kao i uzajamnog rasta kroz nove saradnje. U okviru OTP Connect-a nastao je program Biznis zona.

- Mesto gde se grade partnerstva“ – ovo je najkraći način da se objasni Biznis zona. Program je nastao iz želje da se stvori prostor za povezivanje inovativnih kompanija sa OTP bankom, kao i sa njenim postojećim i budućim klijentima iz sveta malog biznisa.

Ovaj program pruža dodatnu nefinansijsku i konsultativnu podršku malim preduzećima, pomažući im da sagledaju potrebe tržišta, približe im korporativni način rada i pronađu nove prilike za rast. Istovremeno, inovativne kompanije imaju šansu da plasiraju svoje proizvode i usluge banci, kao i širem tržištu, čime se otvara put za nove poslovne mogućnosti i saradnje. Ukratko, svi učesnici dobijaju mogućnosti da unaprede svoje poslovanje, iskorače iz postojećih okvira rada i pronađu prilike za dalji rast.

foto: Promo

Na pitanje zašto je OTP banka pokrenula ovakav program, Nataša Rađenović Živanović, Chief Innovation Officer u OTP banci Srbija, dala je odgovor:

„Kao jedan od pionira digitalizacije i vodeća bankarska grupacija u regionu, OTP banka je posvećena prevazilaženju granica tradicionalnog bankarstva i redefinisanju uloge finansijskih institucija u 21. veku. Naša misija nije samo unapređenje finansijskog sektora, već i doprinos celokupnom društvu. Zato smo prošle godine pokrenuli inovacioni ekosistem OTP Connect koji pruža bolju startnu poziciju domaćim inovativnim kompanijama. Pokretanjem Biznis zone ovog juna, otišli smo korak dalje omogućavanjem malim preduzećima da se povežu sa tehnološkim kompanijama, što otvara nove mogućnosti za saradnju i rast. Ova inicijativa odražava našu posvećenost pružanju podrške klijentima i dodavanju vrednosti van tradicionalnih bankarskih usluga.“

U okviru Biznis zone inovativne kompanije nude svoja raznovrsna rešenja i usluge koje su ključne klijentima OTP banke, odnosno malim preduzećima. Neka od njih su digitalna rešenja za unapređenje poslovanja (izrada sajta, online shop – eCommerce, program za praćenje internog poslovanja i CRM rešenja); podrška u poslovanju (pravna podrška, obuka zaposlenih, logistika i transport i poslovni konsalting); marketing (izrada logoa, priprema reklamnog materijala, oglašavanje na društvenim mrežama i organizovanje događaja); održivo poslovanje (edukacija i unapređenje poslovanja, upravljanje opasnim otpadom, optimizacija procesa i smanjenje karbonskog otiska).

foto: Promo

Kad je reč o rešenjima i uslugama koje su interesantne OTP banci i njenim klijentima, a inovativne kompanije mogu da ponude, to su digitalna transformacija i operativna efikasnost, personalizovana rešenja za klijente banke, napredna analitika i razvoj inovativnih proizvoda.

OTP banka širi Biznis zonu kako bi još većem broju malih preduzeća omogućila rast, a tehnološkim kompanijama vidljivost i nove saradnje. Zato, ukoliko ste malo preduzeće ili inovativna kompanija koji traže svoje prilike na tržištu ili ste klijent OTP banke kome su potrebne usluge za poboljšanje poslovanje, registrujete se na platformu putem linka

