Postoje periodi u životu kada nam je potreban savet, podrška i smernica. To su obično neke životne prekretnice, situacije u kojima se prvi put nalazimo i veliki koraci napred. Često dolazi do toga da, u vrtlogu ideja, loših komentara, iskustava i predviđanja, postanemo izgubljeni i još nam je teže da donesemo pravu odluku.

Baš Delta je odlučila da posluša svoje srce. Već godinama se u Delta Holdingu, najvećem Holdingu u regionu, mladim i proaktivnim ljudima pruža šansa da započnu svoju poslovnu karijeru, bez obzira na to koji su fakultet završili. Bilo da ste na završnim godinama fakulteta ili postdiplomskim studijama, ovo je najbolja odluka koju možete da donesete.

Konkurs za 13. generaciju Mladih lidera otvoren je do 3. novembra u ponoć . Prijave sa biografijom mogu se poslati isključivo online, na adresi www.mladilideri.rs , a dalji proces selekcije će se tradicionalno odigrati u četiri kruga. Broj primljenih kandidata nije unapred određen, već se konačna lista pravi nakon testiranja, a na osnovu ambicija i interesovanja koje pokažu kandidati.

Zato, poslušajte one do kojih vam je najviše stalo. One pored čijeg imena uvek stoji najlepše srce. I sledite ih.