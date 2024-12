- Podaci koji su izneti su jako značajni jer predstavljaju način ranog otkrivanja raka dojke. Ako govorimo o mamografiji, to je zlatni standard kojim se postavlja dijagnoza, a takođe je i vrsta pregleda koja je neophodna da bi se postigao veći obuhvat žena kada su u pitanju preventivni pregledi, a pre svega žene starosti između 55 i 65 godina. Ova vrsta pregleda radi se jednom u periodu od dve godine. Definisana je kao skrining test za pregled zdrave populacije. Za mlađe žene radi se ultrazvučni pregled, osim za one koje u istoriji svoje porodice imaju nekoga ko je oboleo od ove bolesti.

Šta je to što dovodi do pojave raka dojke, kao i šta se može učiniti kako bi se smanjila šansa oboljenja otkrio je Vicko:

- Ono što nama treba je zdravstvena kultura i svest. Ja bih se vratio korak nazad, postoji primarna prevencija, odnosno stil života koji možemo upražnjavati kako ne bi došlo do bolesti. Stručnjaci kažu da to može smanjitit i do 30 odsto svih malignih bolesti u populaciji. Genetski faktor je jako mali, a to su i neki faktori rizika koje ne možemo menjati, biti žena i starenje - istakao je, a potom dodao: