Serija zločina koji su se krajem prošle i početkom ove godine dogodili u Srbiji i Crnoj Gori odneli su čak 18 žrtava i to u vreme velikog hrišćanskog praznika, Božića. Arhimadrid dr Evstatije Miloš Azdejković koji je godinama misionar Srpske pravoslavne crkve u zemljama Južne Amerike, objašnjava za Kurir zašto su ove nesreće često događaju tokom praznika, naročito u trenutku kada bi trebalo da uz Božić i rođenje Isusa Hrista, slavimo ljubav, radost, mir, harmoniju, pomirenje, porodične vrednosti...

-Činjenica da su ljudi za ove velike hrišćanske praznike koje možemo slobodno nazvati revolucijom čovečanstva, kada je gospod Bog se Rodio, kada je Bog postao čovek, zato i slavimo rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista to je, recimo, jedna revolucija i druga revolucija je pobeda smrti, to je Vaskrs Gospoda Isusa Hrista. Često kažem da stoje jedine dve revolucije, odnosno treća je preobraženje, ali to je već duboko, to su te dve revolucije, ta dva velika praznika koje ljudi uopšte ne prihvataju i ne mogu da dokuče svojom duhovnom nepismenošću. Ljudi, pošto uopšte ne mogu da shvate taj liturgijski smisao crkve, o kome ruku na srce možete i malokritički reći da je crkva ćuti, sveštenici o svemu drugom pričaju, osim o teologiji u svojim besedama. Da, ljudi su shvatili da je svetiinja ta koja im se nudi za te praznike - loženje drva, pečenje i piće -kaže Arhimadrid dr Evstatije Miloš Azdejković:

Oblače se ne za sebe, već za druge

-I da to, kada kažemo na liturgiji, ljubimo jedni druge, da bismo jednodušno ispovedili Oca i Sina i Svetoga Duha, ljudi su to zanemarivali, ljudi su to poveli na one vašarske proslave, bacanje kamena s ramena, bacanje kugle i onda za nekih pet santimetara dolazi do tuča. I ti sukobi, nesuglasice, nemanje prostora za praštanje, nemanje prostora za izvinjenje, pokazuje jedan ljudski kukavičluk koji vodi ljude ka tome da potegnu za oružjem i da su u stanju da unište drugog čoveka i porodice da zatru samo zato što su kukavice i nisu hrabri da kažu volim te, izvini i hvala ti. Ja to često pominjem da samo hrabar čovek i pravoslavni mučenici i novomučenici i svetitelji, svi su bili hrabri ljudi jer svi su ispovedali veru. Preko ljubavi prema Bogu, ljubavi ka bližnjem svome i spremni da se raduju za svoje. Dok ovi su bili, ovaj, dok današnji čovek je čovek mode i on je u modi. Nemaju uopšte nikakve kreacije za život. Evo jedan primer, sećam se mog oca pokojnog, bio je profesor i direktor. Tad su bila odela Mura, pa je bio, ne znam, obuća Koštana Vranje, bio je Prvi Maj Pirot, bila je Jasa, bio je Varteks, to su bile neke naše marke u Jugoslaviji. Neki ljudi su se kreativnije oblačili sa tim stvarima, pa su onda dolazili jedan drugom i špričali:" kakva je to kravata, o, kakav šešir". I ljudi su se kreativnije oblačili sa nekim nebitnim markama, ali su imali svoje stilove života. Za razliku od današnjeg čoveka, koji je opterećen markiranom odećom i obućom. I onda, ne oblači se niko za sebe, da bi bio lepo obučen, nego se oblači za drugoga da ga vidi.

-I kupuju se kola, i kupuju se stanovi, i seli se za Beograd i gradove da se živi, zatvorila su se sela. Totalno, jedan smisao života je došao do jednog potrošačkog mentaliteta. I nema osećaja se za to da sam ja otac moje dece koju ću da vaspitam, da mi prenose i porodicu i generaciju iz kolena na koleno, da to bude jedna porodica stabilna, nego se ide na to da smo mi porodica koja ima. E sad, znači merila vrednosti su nam postala ono što vide drugi i što me upamte drugi u tome. A neka me upamte da sam ja ubio tog.

Unutrašnji pritisak: Depresija, alkohol i narkotici -Sama reč, depresija je pritisak. Da je čovek pod pritiskom i čovek kad te neko nešto natovari ili stavi u zatvor, bilo kakav pritisak, to je fizički pritisak koji je na tebi. Ali taj unutrašnji pritisak, ovaj, današnjem čoveku zaista ne može niko da mu skine dok on sam ne progleda tim nekim unutrašnjim duhovnim ocima. A da bi čovek to progledao zaista mora da shvati da bude blagodaran na svemu onome što ima. I dosta je depresivnih ljudi koji imaju ova neka iščekivanja i očekivanja nerealna i zato beže u razne poroke, alkohol, drogu, razne te neke supstance sintetičke ili bilo kakve da su, samo da bi ušli u neku svoju jeftinu, da kažem, jeftinu neko svoje carstvo koje traje nekoliko sati ili dana ili možda duže neke periode koliko ima novca da se time koristi. Dok, na primer, on ne shvata da će te unutrašnje depresije da se reši onda, tek, kada bude toliko hrabar da kaže, hvala ti, Bože, na ovome što imam. Da oseti tu ljubav, blagodarnost za ono što ima.

- Kada je naišao komunizam, ateizam, ljudi nisu imali nikakvog razgovora i dijaloga sa Bogom. Njihovi roditelji su ostali plačući za tim, ljudi su mislili da oni koji žive u gradovima su gospoda, danas misle oni koji žive u nekim drugim gradovima i zemljama, ne shvataju da su to neki egzistencijalni prelazni periodi gde on može nešto u svome životu jedan period da, kažem, da proživi. E onda, kada dođe u situaciju da nemaju, upadaju u depresije. I početak depresije dolazi upravo od neblagodarnosti.

-Ljudi su prestali Bogu da blagodare generacijama, to je već generacijski, to je nama u genetici, da smo neblagodarni prvo prema Bogu, a onda prema onome što imamo. I onda smo došli u situaciju da deca koja vide da su druga deca bogata, da im roditelji imaju, a da njihovi roditelji nemaju, automatski se došlo do nepoštovanja roditelja zbog toga što nemaju da im daju.

-Takođe veliki problem predsavljaju alkohol i droge, koji mnogim ljudima, naročito depesivnim koji se ne leče ili ne koriste terapije, predstavljaju dodatni okidač za nasilje koje se često završi tragično. Mnogi ljudi su prilično "načeti" psihički i uz bilo koju supstancu koje koriste, može doći do strašnih posledica. Tu su još i stres, finansijski problemi, narušeni poslovni, bračni i porodični odnosi, razorčarenje roditelja i decu i obrnuto, preterana i neralna očekivanja, otvaranje emotivnih rana, osećaj odbačenosti od sredine u kojoj se živi, usamljenost... Sve to predsavlja varnicu koja preti da izazove požar širokih razmera.

Nikakva merila vrednosti

-Ili da sam ja ubio tog, ili da sam ja istukao tog, ili da sam ja toliko para ukrao. Ljudi sve to svode na te neke vašarske, da kažem, prvomajske proslave, gde je bilo potrebno nešto da se uradi, po čemu bi ti bio poznat. Ranije je to, ko možda baci više kamen, možda baci više kuglu, danas je na žalost to došlo, ko će koga da istuče, pa ako sam ga istukao, da ga nisam istukao, idem do kuće po pištolj da ga ubijem i sve to. Tako da, problem je u jednom mentalitetu, koji je postao nekontrolisan, i nema nikakva merila vrednosti.

-Zašto govorimo da liturgija treba da ima, da bude centar merila svih vrednosti ovde na svetu? Zašto? Zato što mi na liturgiju kad odemo i u crkvu, ako se već predstavljamo kao pravoslavni hriščani ili ljudi sa pravoslavnom tradicijom, pa čak što više i ovi koji žive sa nama, oko nas, a nisu pravoslavni vernici, ali govore za sebe da su te isti. Mi na liturgiju dolazimo jedan drugom da pogledamo u oči i da mu kažemo da ovoga Boga kojim se i ti i ja pričešćujemo, i ja se pričešcujem, i ti si taj moj bližnji. Mi u apsolutno nemamo odnosa prema bližnjem čoveku, jer krst je smisao ljudskog života. Kakav krst? Krst zato što ona uspravna, stub na krstu, Ona zapovest božija, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svojom dušom svojom. A ona vodoravna je, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Kada je Gospod Isus Hristos rekao Apostolima, uzmite krst svoj, pođite za mnom, nije bilo nikakvoga krsta predmeta, niko nije stavio krst oko vrata. Nego se mislilo upravo na one dve zapovesti kojima je Gospod dao, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i ljubi bližnjega svoga iz nekog razloga mizernih, zastupanih na nekim stvarima koje su zaista, ne možemo ništa drugo reci, nego potrošačkog mentaliteta bez ikakve svesti za budućnost, ikakve svesti i za večni život koji nam je i ovde počeo, učešćem da kažem o tim svetim tajnama, ali osnovno ono što jeste današnju potrebu sa svetovnom društvu, što su sve hrišćanske vrednosti stavljene po strani, o kojima se ne priča. Boga shvatamo kao nekoga koji će da nas kazni umesto da je to Bog, Gospod Isus Hristos, Sin Božiji, Bog ljubavi koji je došao u ovaj svet, da strada za ove ljude, da ljudi ne bi stradali.

-A ljudi sada ubijaju Boga tako što ubijaju jedan drugoga. Ne govorimo za ratove, nego govorimo za ovo što se nama dešava. Ratovi su nešto što je katastrofa, ali još i veća katastrofa kada čovek ide da ubije druge ljude. Nedostatak tog mentaliteta, nedostatak te svesti o ljubavi prema Bogu, a svaki čovek, u svakom čoveku treba da vidi u njegovom licu i u njegovom liku Boga i budućeg svetitelja. Često kažem da jedna majka koja gleda svoje dete sa drugom decom kako se igraju, ne voli i svu tu decu podjednako je majka koja ima interes da voli samo svoje dete zato što ga je rodila.

Urušavanje smisla velikog događaja: Božić je komercijalizovam, post je zamenjen dijetom - Božić se slavi veoma komercijalno u većem delu sveta, bez ikakve veze sa smislom samog praznika: reklame, pokloni i zapadno predstavljanje Gospoda Isusa Hrista kao bespomoćne bebe u jaslicama. Na drugoj strani, isto tako u Velikoj sedmici pred Vaskrs, imamo takođe bespomoćnog raspetog Gospoda. Vaskrsenje se uopšte ne naglašava, a akcenat je stavljen na simboliku vezanu za farbanje jaja, pripremu kolača, pečenja itd. Pazite, imamo još jednu opasnost skretanja teme sa suštine ovih praznika. Takođe, što se tiče posta, vidimo da mnogi danas poste. Pre bih rekao da je post zamenjen dijetom, umesto da se dublje uključimo i samu temu i smisao posta. Ovde i sveštenici imaju odgovornost jer nedovoljno govore o tome. Na društvenim mrežama su prisutni razni samozvani pripadnici Crkve koji destruktivno deluju i nanose štetu istoj. Često se zapitam o čemu i u čije ime pričaju!? Takve nazivam turbo duhovnicima. Oni popunjavaju vreme u pauzama između rijalitija i sličnih emisija upitnog sadržaja. Crkva je, prisutna u Svetima Tajnama prvenstveno Svetim Liturgijama u Hramovima.

Mogu da radim šta hoću

-A ne možda da shvati da će to dete, drug njenog sina, možda sutra biti neki novi sveti Vasilije Ostroški, sveti Petar Cetinski, sveti Zosima iz Tumana, ili Naum, ili neki svetitelj. Znači, zaboravljamo da ćemo se tamo nekad negde sastati pred licem Božijim, svako odgovarati za svakoga što ima u srcu. Mi to svodimo danas samo na neki greh koji zovemo seksualnost. Ne možemo reći da ljudi žive razvratno i sve to, na to ih niko ne poziva. Na žalost, imamo danas više narkomana i pijanica nego džentlmena i zavodnika. Sve se svelo na neke, znači, te stvari koje su ogrezle duboko u zločinu koji je zasnovan na nedostatku ljubavi.

-Na nedostatku ljubavi božanske, koja je ljubav bez interesa. Znači, kada je ko prošao pored nekoga sa osmehom, kada je ko prošao pored nekoga da mu kaže dobar dan, bez obzira da li će mu ovaj odgovoriti ili ne. Uvek se gledalo šta mi je ko rekao, kako me je ko pozdravio, da li me pustio na semaforu pre ili kasnije, ili da ja skrenem ili da prođem i tokom od toga danas evo imamo svedočanstvo svih tih stvari i svakodnevnih stvari koje se dešavaju i u Srbiji. Govorimo o ovom ludilu koje je došlo dotle da idem ja da te ubijem, pa to je. Znači, apsolutno ne verujem u ljubav, ne verujem u Boga, ne verujem u svoje spasenje. I zato mogu da radim šta hoću, pa i da ubijem onoga koga hoću -zaključue naš sagovornik.

Nemamo više junaka: Ljudi se ujedaju za jezik, samo da ne bi rekli hvala ili izvini -Ljudi se ujedaju za jezik da ne bi nekome rekli hvala, da ne bi nekome rekli izvini i da ne bi rekli da nekome volim. I to imamo danas i problem u odnosu između muškaraca i devojaka. Znači, apsolutno, nemamo više hrabrih ljudi, junaka koji će reci, volim te, izvini, oprosti i hvala ti. Znači, to je nešto što zaista danas retko, retko se čuje. A samo onaj, kažem opet, ko je hrabar, to može da kaže. Kako je je Patrijarh Pavle govorio, junak je onaj ko može da se odbrani od zla i da sačuva drugoga od sebe.