Od danas, pa do do 26. januara, obeležava se Evropska nedelja prevencije raka grlića materice . Bitku sa ovom bolešću u Srbiji godišnje izgubi 459 žena , a registruje se prosečno 1.163 nova slučaja obolelih. Zbog toga i danas naglašavamo koliko je prevencija bitna, a više o njoj istraživala je novinarka Kurir televizije Ksenija Stojiljković. Dr Igor Jeremić, specijalista ginekologije i akušerstva, radiotalasne dermatohirurgije, takođe je govorio za našu televiziju.

- Prevencija je od ključne važnosti. Sada ću vam objasniti kako izgleda pregled koji mi je za 20 godina karijere omogućio da nisam imao ni jedan karcinom grlića materice. To je kolposkopija, pregled koji se i danas izbegava i koristi u krajnjoj situaciji u Evropi i SAD. Tamo se sve zasniva na gledanju papira, međutim, ovim pregledom možemo mnogo ranije ustanoviti promene na grliću materice uzrokovane HPV infekcijom. Ona ne daje simptome - započeo je Jeremić, a potom istakao:

- Na kolposkopu direktno gledam grlić materice i svojim pacijentkinjama pokazujem šta se to dešava na njihovom grliću. U najvećem broju slučajeva dolazi do karcinoma zato što se ne uradi kvalitetan koloskopski pregled i ne dijagnostikuje se promena na vreme. Karcinom se ne dobija, on se vremenom stvara. Kolposkopija je ključ dijagnostike HPV infekcije.