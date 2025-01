- Ja sam završio dijagnostičku metodu u u Americi i to je jako skupa metoda, čak i za bogate Amerikance. Kod mene dolaze, ne pričam samo o pacijentima, jako bogati ljudi jer sam sistem lečenja u Americi ovom metodom je 70.000 dolara. Ja sam to završio 2004./2005. godine u Njujorku i osnivač sam integrativne medicine Evrope sa sedištem u Berlinu. Jako sam ponosan što je Srbin uveo tu dijagnostičku metodu za celu Evropu. Ova metoda je dobra jer gledamo pacijenta od glave do pete, a nije samo u pitanju jedan simpton jer se ne bavimo njima, već uzrokom. Kod mene dolazi puno pacijenata iz celog sveta, moramo da shvatimo da naši ljudi imaju puno uspeha i u svetu nas previše cene, ali mi sebe najmanje cenimo ovde.

- To je prirodna medicina, samo se ti preparati koriste i držimo se prvog časa hemije gde smo naučili da postoji organska i neorganska hemija i da se te hemije ne mešaju. Dakle, pogledamo pacijenta, nađemo zone koje su pod upalom i kada damo terapiju, ne lečimo tu jednu stvar, nego ceo organizam, to je taj holistički pristup. Pritom, moramo da znamo i da okruženje jako utiče na našu terapiju jer postoji puno el. uređaja, materijale koji dovode do poremećaja ćelijskih membrana i tako ulazimo u neke nove bolesti koje do pre 15-20 godina nisu bile prisutne na našim terenima.