Automehaničara objašnjava zašto dolazi gušenja kada je automobil u garaži, te je on uputio važan apel.

- Da je automobil bio na otvorenom ne bi bilo nikakvih problema. Do ovakvih nesreća dolazi ako se pusti automobil da radi na zatvorenom, u garaži, a on tada bez dovoljno kiseonika ispušta ugljen monoksid koji je otrovan za ljude. Nije se luftiralo, ispričao je Pokrajac.

- Moramo što više da upućujemo ljude u to da ne smeju da na zatvorenom da ostavljaju automobil da radi. Mnogi još uvek nisu svesni kako to može da bude opasno. Ja se ovim poslom dugo bavim i svestan sam koliki je zapravo to problem i koliko ljudi je ovako izgubilo život - kaže automehaničar Jovan Pokrajac.