U poslednjih godina, a naročito od pandemije korone, onlajn trgovina u Srbiji je doživela pravu ekspanziju. Međutim, sa sve većim brojem internet trgovaca iskristalisali su se i oni koji ne posluju u skladu sa zakonom, već varaju kupce.

Tako se dešavalo da potrošač poruči telefon, laptop, a dobije dasku, kamen ili ciglu ili umesto određenog komada garderobe običnu krpu!

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) na osnovu svakodnevnih prijava potrošača objavila je novu crnu listu prodavaca koji nelegalno prodaju robu i varaju preko Instagrama, a trenutno se na listi nalazi ukupno 150 prodavaca jer nisu poštovali Zakon o elektronskoj trgovini. NOPS ističe da lista nije konačna i apeluju na potrošače da probleme sa neregistrovanim trgovcima prijave i dostave nazive profila i da će lista biti dostavljena tržišnoj inspekciji.

Raste broj prevarenih potrošača

- Broj potrošača koji se javljaju potrošačkim organizacijama (UZPV i NOPS), a u vezi sa kupovinom putem društvenih mreža od neregistrovanih prodavaca, svakodnevno raste. Nažalost, u ovakvoj situaciji, odredbe Zakona o zaštiti potrošača nisu primenjive odnosno ne važe i potrošačke organizacije nisu u mogućnosti da postupaju, niti da pruže adekvatne pravne savete, izuzev da potrošače upute na samostalni sudski postupak - navodi NOPS.

Saveti za potrošače Poverite crnu listu pre nego što poručite proizvod preko interneta

Proverite da li je prodavac registrovan

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom, imate zakonsko pravo i rok od 14 dana na zamenu proizvoda ili povraćaj novca

Ukoliko sa registrovanim prodavcem ne postignete dogovor u vezi sa reklamacijom, možete ga prijaviti tržišnoj inspekciji

Ukoliko se ispostavi da vam je lošu robu prodao neregistrovni trgovac, možete ga prijaviti policiji

Marko Dragić iz NOPS-a kaže za Kurir da ovaj broj nikako nije konačan i da će se lista ažurirati jednom do dva puta nedeljno uz komunikaciju sa potrošačima i nadležnima.

- Vrlo je važno da potrošači u ovim situacijama odigraju ulogu inspektora. Sada ponovo imamo slučajeve gde ljudi preko interneta poručuju telefon, a dobiju drvo ili kamen koji ima sličnu težinu i to od lice koje nikada ne ostavlja podatke da ne može da se dođe do njega.

Šta trgovac mora da označi na profilu poslovno ime

adresu sedišta

kontakt podatke

matični broj (MB)

poreski identifikacioni broj (PIB)

detaljne podatke o ceni proizvoda, koji uključuju i troškove dostave i ostale manipulativne troškove

- Izmenama Zakona o zaštiti potrošača staje se na put takvim slučajevima jer ćemo od sada tačno znati od koga dobijamo proizvod i konačno imamo zakonskih osnova za pokretanje postupka - zaključio je Dragić.

Do crne liste onlajn trgovaca možete doći klikom na linkOVDE.

