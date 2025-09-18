Slušaj vest

Često smo svedoci iskrenih i duboko emotivnih svedočanstva o veri, borbi i zahvalnosti stečenim u manastiru Tumane.

U emisiji "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji govorilo se o čudesnim isceljenjima za koja se veruje da ih je ovaj manastir pružio. Svoju potresnu ispovest podelila je gošća emisije Jelica Vukšić iz okoline Novog Sada, čija se ćerka Milica u 17. godini suočila sa teškom bolešću.

Lekari dugo nisu prepoznali bolest

- Kao porodica smo se u jednom momentu malo udaljili od crkve, u smislu da smo prestali da idemo svake nedelje na bogosluženja, sve dok mi se ćerka nije razbolela. U mojoj glavi se desio klik, nešto mi je reklo, sutra ujutru idete u Tumane - započela je Jelica.

Milica se razbolela, a lekari su u početku tvrdili da je sve psihosomatski.

- Doktori su tvrdili da je ona razmažena, da je glava boli jer ne želi da ide u školu. Tri meseca je dobijala antibiotike i analgetike, dok se jednog dana u školi nije srušila od bola. Otišle smo u Urgentni centar, urađene su joj sve analize, CT glave nije pokazao promene. Preko prijateljice sam kasnije došla do doktora koji nam je u lice sasuo istinu, "Vaša ćerka ima tumor na sinusima". Milica nije imala reakciju dok nismo izašle, pala je pored auta i rekla "Mama, ja ću umreti".

Prva operacija trajala je više od četiri sata.

- Prijateljica mi je pre toga donela ulje i ikonicu iz manastira. Dozvolili su mi da je otpratim do operacione sale. Sve vreme sam držala ikonu u rukama i molila se Bogu i svetiteljima da nam pomognu. Buđenje je bilo najstrašnije. Otpustili su nas kući sa ubeđenjem da će sve biti u redu - ispričala je Jelica.

Međutim, na kontroli je usledio šok.

- Doktor je rekao da mu se ne sviđa kako ide. Ja sam nju sve vreme pomazivala uljem, iako su rekli da su sve otklonili na operaciji. Posle mesec dana doktor nam je saopštio da se tumor vratio i da se dešava promena na mozgu.

Odlazak porodice Vukšić u Tumane

Tada je Jelica donela odluku da, iako bez uslova i sa starim automobilom, ode u manastir Tumane.

- Ustali smo rano i krenuli, Milica, sin i ja. Usput nam je voda ušla u auto, bilo je nevreme. Kako smo kročile na tlo parkinga, obe smo nekontrolisano počele da plačemo. Jedino što sam mogla da izustim je da zamolim Boga i svetitelje da pomognu mom detetu.

U manastiru se dogodilo nešto posebno.

- Čekali smo dugo, a pred molitvu za zdravlje, Milica je bila par koraka ispred mene sa svećom. U manastir sa njom ne može da se uđe, ona se okrenula i meni je dodala, a zatim se provukla u gužvu. Videla sam je iznad moštiju svetog Zosima, naglas je molila za pomoć i isceljenje, na kraju je i klekla. Osetila je mir i olakšanje i znala je da će biti dobro.

Boravak u Tumanu doneo je mir celoj porodici.

- Otišli smo još jednom u manastir Tumane pre druge operacije. Otac Dimitrije je, u svoj gužvi i od svih ljudi, prišao nama. Moj sin je zatražio blagoslov. Tada sam rekla "Da, to je to, biće sve u redu". Dan pre operacije ponovo smo uradili CT, doktor je pogledao i ostao u čudu. Rekao nam je da je tumor nestao, njega više nema, ostao je gnoj i nešto što mora da se očisti. Operacija je urađena, nalazi su potvrdili i sve je bilo u najboljem redu, zahvaljujući Bogu i svetiteljima.

Sama Milica opisuje kako je doživela trenutak u manastiru:

- Kao da mi je pao kamen. Ranije se nisam toliko molila. Sve se desi spontano, nisam mogla da kontrolišem sebe u svemu tome. Kada smo kročile tamo, suze su mi same krenule. Bilo je nekontrolisano.

