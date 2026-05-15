Pripreme za održavanje specijalizovane izložbe "Ekspo 2027" u Beogradu ulaze u novu fazu, a jedan od važnih segmenata organizacije odnosi se na angažovanje velikog broja volontera iz zemlje i inostranstva. U tom kontekstu, zvanično su otvorene prijave za program volontera "Ekspo Plejmejkers".

Budući volonteri mogu da se prijave za jednu od 48 različitih pozicija u okviru organizacije, koje obuhvataju rad sa posetiocima i delegacijama, logistiku, podršku međunarodnim timovima i organizaciju događaja. Iz preduzeća "Ekspo 2027" navode da se najintenzivniji period selekcije i obuka očekuje u septembru.

Pravo prijave imaju svi kandidati koji do 15. aprila 2027. godine navrše najmanje 18 godina, uz uslov da mogu da budu angažovani najmanje 15 dana tokom trajanja izložbe. Prijave su otvorene za punoletne učesnike iz Srbije, regiona i sveta, putem zvanične volonterske platforme.

Prema planovima organizatora, više od 20.000 volontera biće deo specijalizovane izložbe koja će tokom 93 dana okupiti učesnike iz celog sveta u Srbiji.

Program je otvoren i za međunarodne volontere, čime se, kako se ističe, mladima i zainteresovanima iz Srbije pruža prilika za saradnju, razmenu iskustava i sticanje novih veština u multikulturalnom okruženju.

Organizatori navode da "Ekspo 2027" treba da postane jedna od najvećih platformi za povezivanje, učenje i profesionalni razvoj, kao i prostor za jačanje organizacionih, komunikacionih i interkulturalnih kompetencija.

Učesnicima će biti omogućeni i brojni benefiti kroz partnerski sistem pogodnosti – od mogućnosti za dobijanje dodatnih ESPB bodova tokom školovanja, do popusta na usluge i proizvode partnera. Među njima su, kako je navedeno, i 27 odsto popusta na avio-karte kompanije "Er Srbija", pogodnosti "Telekom Srbija", kao i besplatno korišćenje određenih usluga železničkog prevoza "Srbijavoz" tokom trajanja programa, uz važeću volontersku akreditaciju.

Svi učesnici dobiće zvaničnu uniformu, paket dobrodošlice, obuke i sertifikat koji će biti priznat u obrazovnom i profesionalnom sistemu.

Iskustva ranijih međunarodnih izložbi pokazuju da volonterski programi često ostaju jedno od najtrajnijih nasleđa svakog Ekspa. U Dubaiju je, kako se navodi, veliki broj volontera kasnije došao do prvog zaposlenja zahvaljujući iskustvu sa izložbe, dok je u Lisabonu program prerastao u trajnu akademiju za mlade.

Slični modeli primenjeni su i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, sa 45.000 volontera, kao i u pripremama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026, za koje je planirano čak 65.000 volontera.