BRNABIĆ: Nije tačno da u Beogradu ima fantomskih birača

BEOGRAD - Poverenica Srpske napredne stranke (SNS) za Beograd Ana Brnabić izjavila je danas da nije tačno da ta stranka organizuje prijavljivanje prebivališta stanovnika iz drugih gradova u Beograd da bi glasali na izborima 17. decembra, i da to nije moguće jer su matične knjige povezane u jedinstveni birački spisak, tako da postoji "centralni registar stanovništva".

Brnabić, koja je i premijerka u ostavci, je u Izbornom programu na televiziji Hepi rekla da "dok nije postojao jedinstveni birački spisak, (do) 2012. godine, već je svaka opština vodila svoj birački spisak, tada je bilo potpuno moguće da jedna te ista osoba glasa na dva različita mesta u Srbiji".

"Odakle naseljavamo te ljude, pred svake izbore ponavljaju tu priču. Ako je verovati Draganu Đilasu, Srbija bi danas imala 60 miliona stanovnika. Mi ne možemo da krademo jer smo uredili sistem. Ako narod kaže da nas neće - neće nas. Bićemo opozicija ozbiljna, stabilna", rekla je Brnabić.

Ona je kazala da je priča o "fantomskim biračima", za koje predstavnici opozicije navode da se prijavljuju na adresama u Beogradu, "priča o haosu koji oni hoće da naprave od 18. decembra".

"Oni sada spremaju teren da od 18. decembra ponovo prave haos u Srbriji. Ukoliko dođu na vlast, oni ne razumeju kako sistem sada funkciniše, oni bi opet taj birački spisak pravili po papirićima. Broj birača se ažurira na svaka tri meseca. Vi danas da upišete osobu koja živi u Nišu da u Beogradu glasa, i da pričate da je to 300 do 500 ljudi dnevno, to je apsolutno nemoguće", kazala je Brnabić.

Prema njenim rečima, "da postoji zrno istine" o pričama o prijavljivanju fantomskih birača, reagovali bi i iz Evropske unije i iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i iz posmatračke misije OEBS-a, ODIHR i drugi.

Kurir.rs/Beta

