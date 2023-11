KOALICIJA SPS-JS-ZELENI SRBIJE U MRČAJEVICMA! Dačić: Verujem u socijalističke principe i jednake mogućnosti

Nosilac liste SPS - Jedinstvena Srbija - Zeleni Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da veruje u socijalističke principe po kojima se nekad živelo i kada je svako dete imalo iste mogućnosti bez obzira odakle potiče, prenosi Beta.

- Socijalistički principi po kojima se u to vreme živelo, a koji su podrazumevali besplatno školovanje, besplatnu zdravstvenu zaštitu, sigurno radno mesto, rešavanje stambenog pitanja, socijalni fondovi za one koji nemaju su principi za koje se i danas zalažem. Vrednosti koje su iznad vremena i prostora moraju da budu imperativ po kome se humano i pošteno živi i to su vrednosti u koje Socijalistička partija Srbije veruje i za koje se bori - rekao je Dačić na mitingu u Mrčajevcima.

On je dodao da je ideja socijalizma - mogućnost da svaki čovek može da živi od svog rada i da svako dete, bez obzira u kom kraju Srbije živi i kakvog su ekonomskog statusa njegovi roditeljii ima iste šanse za uspešan život, a za to je naveo sopstveni primer, dečaka iz radničke, seljačke porodice koji je birao da bude najbolji učenik niške gimnazije i najbolji student beogradskog fakulteta.

Kurir.rs/Beta