"SURČIN JE OPŠTINA BUDUĆNOSTI" Aleksandar Šapić obišao radove u Ulici braće Puhalović

Aleksandar Šapić, kandidat za gradonačelnika liste “Aleksandar Vučić Beograd ne sme da stane” posetio je danas Surčin i obišao radove u Ulici braće Puhalović, za koje je uz ostale radove u centru ove opštine ukupno izdvojeno više od 150 miliona dinara. On je poručio da očekuje i da saobraćajna petlja za uključenje na auto-put "Miloš Veliki" u Jakovu bude gotova u što kraćem roku.

Šapić je istakao da je Grad Beograd povećao opštinske budžete na nivo pre pandemije, kao i da je jedan od rezultata toga izgradnja saobraćajne petlje u Jakovu. Povećanje kapitalnog budžeta opština, kako je rekao, velika je stvar, ali da novca nikada nije dovoljno.

– Razlog zbog kojeg sam danas u Surčinu jesu radovi u Ulici braće Puhalović u centru opštine, što naravno usporava saobraćaj i zato ćemo ih ubrzati. Kada je u pitanju saobraćajna petlja za uključenje na Auto-put „Miloš Veliki” u Jakovu, očekujemo da bude gotova u što kraćem roku. Radovi na izgradnji petlje iziskuju veliki broj kamiona i bilo bi pogubno da se sve to odvija kroz centar Surčina. Moram priznati da sam prilikom današnjeg dolaska stigao za svega nekoliko minuta sa Novog Beograda, što nekada nije bilo tako kada je moralo da se ide sa druge strane auto-puta ili kroz centar Surčina. Nekoliko ulica u Surčinu je već prošireno, dok se u Ulici braće Puhalović „dodaje” desna traka, a to radimo i u centralnim gradskim opština – rekao je Aleksandar Šapić.

Prema njegovim rečima, trenutno se radi analiza o mogućnosti izgradnje kružnih tokova, koji su, kako je rekao, suštinski budućnost protoka saobraćaja i evropski standard.

– Izgradnja kružnih tokova je pravi potez na mestima gde nije potrebna obimna saobraćajna signalizacija, što je primera radi u Surčinu, Lazarevcu, delovima Čukarice i Zvezdare, pa čak i u centru grada i Novom Beogradu. Sledeće godine ćemo započeti te radove gde god postoji mogućnost kako bismo promenili postojeću saobraćajnu arhitekturu. Kružni tokovi su evropski standard već 30 godina i svetlosna signalizacija postoji samo na mestima gde nema drugog rešenja – dodao je Šapić.

On je naglasio da je dosta manjih ulica u Surčinu već rekonstruisano, da se centar uređuje, kao i da su sredstva obezbeđena kapitalnim budžetom Opštine Surčin.

– Grad je takođe pomogao, ali građane ne bi trebalo da interesuje ko izvodi radove već da se deo grada u kojem žive uređuje i bude kvalitetniji za život. Sve beogradske opštine su korisnici gradskog budžeta i mogu da kažem da imamo dobru komunikaciju. Svaki predsednik opštine se bori da obezbedi što više novca i tako bi trebalo da bude. Predsednici opština rade težak posao, što sam iskusio tokom više od deset godina vođenja opštine Novi Beograd. Surčin je do sada bio okarakterisan kao rubna opština, ali kada se u obzir uzme sve što je najavljeno za ovu opštinu u narednim godinama, izvesno je da će doći do svojevrsnog spajanja sa Novim Beogradom. Ipak, i pored toga će Surčin zadržati „mirnoću života” koja ga sada karakteriše, kao i druge opštine koje nisu centralne. Zbog toga zaista mislim da je Surčin najperspektivnija gradska opština u Beogradu. Izgradnja nacionalnog stadiona i sajma zahtevaće velike infrastrukturne radove, koje će uglavnom izvoditi gradska preduzeća. Sve to naravno znači da će korist od toga imati stanovnici Surčina – poručio je Šapić.

Član Glavnog odbora Stevan Šuša je rekao da se u Surčinu dosta toga dobrog radi i mnogo se gradi.

– Ulica Braće Puhalović, s obzirom na opterećenje i saobraćaj, bila je skroz propala i bilo je potrebno zameniti celu podlogu, a radovi se sada privode kraju. Završetkom petlje u Jakovu značajno će se rasteretiti saobraćaj u centru Surčina. U Surčinu se gradi nacionalni stadion i sajam za međunarodnu izložbu "Ekspo 2027", a Surčin je jedna od najperspektivnijih opština u Beogradu – rekao je Šuša.

