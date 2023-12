RIK SAOPŠTIO: Izbori će biti ponovljeni na 30 mesta, ovo je DETALJAN SPISAK I TERMIN

Republička izborna komisija održala je sednicu na kojoj je bilo reči o ponavljanju izbora za narodne poslanike na više biračkih mesta u Srbiji.

Na sednici je doneto rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na oko 30 biračkih mesta u Srbiji 30. decembra ove godine.

Utvrđeno je da na mestima gde se ponavljaju izbori ima ukupno 12.240 birača. Glasanje za izbor za narodne poslanike se na tim mestima ponavlja jer nisu mogli da se utvrde rezultati izbora održanih 17. decembra ili zbog poništavanja glasanja.

Glasaće se na biračkom mestu 28 u opštini Babušnica, biračkom mestu Bojniku, biračkom mestu 18 u Velikom Gradištu, biračkim mestima broj 2, 24 i 45 u Vlasotincu, biračkom mestu broj 23 u Trsteniku, biračkom mestu 15 u Žagubici, biračkom mestu broj 5 u Koceljevi, broj 40 u Lebanu, broj 18 u Petrovcu na Mlavi, broj 8 Plandištu, broj 24 u Raški, broj 6 I 37 u Svrljigu, broj 40 u Tutinu, broj 8 u Ćupriji.

Ponoviće se i glasanje na onim mestima gde je glasanje poništeno i to na biračkim mestima 32 Aranđelovac, 24 Babušnica, 23 Veliko Gradište, 26 Koceljeva, 10 Kosjerić, 7 kula, 4 Petrovac na Mlavi, 22 Svrljig, 25 Topola, 16 Ćuprija.

Ponovno glasanje će se održati u subotu, 30. decembra od 7 do 20 časova.

Republička izborna komisija nije nadležna, niti može postupati po podnetom zahtevu dela opozicije o ponavljanju izbora u Beogradu, izjavio je predsednik komisije Vladimir Dimitrijević.

"Ako je ideja da se RIK etiketira kao krivac, jer su možda nezadovoljni rezultatima, ja ne mogu na to da utičem", obavestio je Dimitrijević članove RIK-a.

Dimitrijević je podsetio da novi izbori mogu biti raspisani ukoliko se ne konstituiše Skupština grada Beograda ili ako se konstutiše, a ne izabere gradonačelnika ili ako ne zaseda duže od tri meseca.

Objasnio je da ponavljanje celog postupka izbora zavisi od drugih organa vlasti, a ne od volje organa za sprovođenje izbora.

Dimitrijević je rekao i da su ga predstavnici liste "Srbija protiv nasilja" Marinika Tepić i Miroslav Aleksić obavestili o stupanju u štrajk glađu, te da su ga prethodno prilikom predaje zahteva zamolili da im dâ pravno mišljenje za materijal koji su doneli.

Kaže da je pokušao da im ukaže na pravne nedostatke, kao i na činjenicu da ne mogu da podnose zahtev za sprovođenje novih izbora i da to RIK ne može da razmatra.

"Prekidali su me, govorili da su pokradeni, izrazili nepoverenje u moje mišljenje, jer me je SNS predložila za predsednika Komisije. Stekao sam utisak da imaju poverenje u svoj tim pravnika koji im je i sačinio zahtev. Imao sam nameru i da im objasnim da su ih doveli u zabludu. Na osnovu pogrešnog zaključka, obavestili su me da su započeli štrajk glađu i to u ovom objektu gde je RIK svesni da se adresa za njihov zahtev nalazi na drugom mestu", rekao je Dimitrijević.

