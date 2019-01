Ne postoje dve iste zajednice na svetu. Dok se neke sredine suočavaju sa posledicama klimatskih promena, postoje one koje se bave izgradnjom novih prirodnih rezervata u cilju očuvanja flore i faune. Dok se neke sredine bave unapređenjem postojeće infrastrukture, u drugima je zadovoljavanje elementarnih ljudskih potreba kao što su hrana, sklonište ili lekovi nepremostivi problem.

Pojedinačne zajednice su fokusirane na rešavanje svojih problema, a ono što je sigurno jeste da krajnji cilj celokupnog čovečanstva mora biti dostizanje održivosti. Jedini uspeh može biti zatvaranje jaza između potreba i realnosti u kojima javni i privatni sektori ujedinjeni rade kako bi se prirodni resursi racionalnije koristili, kako bi svi ljudi ostvarivali svoja ljudska i građanska prava, ali i imali pravičan pristup tekovinama modernog društva.



Baš kao što ne postoje identične zajednice, tako i održivost ne možemo posmatrati jednoobrazno. Svi imamo priliku da doprinesemo održivosti na svoj način, iz ugla svojih interesovanja i oblasti delovanja. Mi u kompaniji Mastercard smatramo da smo svi deo iste zajednice - svi mi živimo i poslujemo ovde; ovde kreiramo neprocenjiva iskustva i trajne uspomene. Želeći da vidimo koji su to glavni izazovi svakodnevice, kao i koje oblasti u lokalnoj zajednici treba poboljšati, sproveli smo istraživanje „Počni da stavljaš ono do čega ti je stalo na prvo mesto“.



Studija je pokazala da jedna četvrtina Srba smatra da je glavni problem u njihovoj sredini finansijska situacija; 13% je reklo da ljudi nisu dovoljno motivisani, dok svaki deseti tvrdi da moramo biti ljubazniji i obraćati više pažnje jedni na druge. Srbi kao problem u svojoj zajednici vide zdravstveni sistem, kao i nedostatak brige o životnoj sredini.



Pojedinci bi voleli da utiču na kulturu i promene ružnih navika (13%), a voleli bi i da motivišu svoju zajednicu za pokretanje promena i poboljšanje (11%). Kada je reč o ulozi države u pogledu poboljšanja lokalnih zajednica, Srbi kažu da poboljšanje zdravstvenog sistema treba da bude prioritet (14%), kao i to da država treba da motiviše ljude da poboljšaju svoje zajednice (12%), obezbedi više investicija i poboljša obrazovni sistem (8%). Srbi bi voleli da kompanije pomognu u motivisanju lokalnih zajednica ka njihovom poboljšanju (13%), ali i da investiraju u zdravstvo (11%) i zaštitu životne sredine (11%).



Mi želimo da motivišemo ljude da počnu da stavljaju stvari do kojih im je stalo na prvo mesto i da to uradimo zajedno. Želimo da motivišemo ljude da se osveste na trenutak i razmisle šta bi doprinelo njihovoj lokalnoj zajednici. Sve što nakon toga treba da urade jeste da prijave inicijativu do koje im je stalo, objave je na Mastercard Srbija Fejsbuk ili Instagram nalozima, a mi ćemo nagraditi 5 najinspirativnijih priča sa po 3.000 evra na Mastercard kartici koji će im pomoći da reše izazov u svojoj zajednici.



Ljudi čine srž zajednice i zato hajde da zajedno, malim i velikim inicijativama, izgradimo održivu budućnost.

