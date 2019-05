Nova norveška platforma za održivi razvoj predstavljena na Mixer Festivalu u Beogradu

Samo dva dana nakon što je platformu za održiva poslovna rešenja pod nazivom Explorer u Berlinu lično lansirao norveški princ Hakon, ovaj servis predstavljen je i na Mikser Festivalu, u beogradskom Muzeju nauke i tehnike.

Principom rada samog servisa, Kraljevina Norveška preko sopstvenog primera namerava da svoja moderna rešenja iz domena održivog razvoja predstavi i ponudi kao poslovni model velikim svetskim kompanijama, dok će manjim timovima za inovacije ovo biti prilika da dođu do neophodnih fondova i potencijalnih klijenata. Na predavanju “Pozicioniranje Norveške kao lidera održivog razvoja”, predstavnica Scandinavian Design Grupe, koja posluje u okviru I&F Grupe, Ana Mari Brejdi objasnila je način kreiranja platforme Explorer i da ključ uspeha leži u činjenici da održivi razvoj danas može biti i te kako profitabilan:



„Važnost održivog razvoja leži u odgovornosti koju imamo već godinama, a tek sada dolazimo do prilike da od te odgovornosti profitiramo – ovo je prilika za poslovanje u kojem male kompanije mogu značajno da povećaju učešće i prisustvo na tržištu tako što će se fokusirati na održiva rešenja. Velike kompanije, sa druge strane, moraju da se fokusiraju na takva rešenja kako bi se suočile sa konkurencijom i ostale relevantne na tržištu. To su dve strane ove naše priče koje se primenjuju na nacionalnom nivou, u Norveškoj, ali i na internacionalnoj sceni.“

Razgovarajući o platformi sa prisutnima na prezentaciji, Brejdi je poseban akcenat stavila na potencijal zemalja sa malim brojem stanovnika, kao što je sama Norveška. Srbiji je preporučila da pored dobrodošle saradnje sa kraljevinom, i sama istraži mogućnosti koje nudi Explorer:

„Države sa malim brojem stanovnika su idealne sredine za brze promene, i Srbija može biti jedna od njih. Ovo je mala zemlja u kojoj se svašta može desiti ukoliko sarađujete, stvorite jedinstven cilj i razmenjujete svoja znanja. Konkurencija će tu uvek postojati, ali modeli saradnje funkcionišu sa zajedničkim, najvažnijim ciljem – održivim razvojem.“

Razmena iskustava na ovom polju, kao jedan od značajnih ciljeva ima razvoj edukacije o održivom razvoju na nivou čitave zajednice. O ovome se prethodnih dana posebno razgovaralo na Mikser festivalu, a tim povodom potpredsednica I&F Grupe Vanda Kučera je izjavila:



„Principi održivog razvoja utkani su u strategiju našeg poslovanja kao i svega što ćemo ubuduće raditi. Poslovanje naših agencija u Skandinaviji, njihov odgovoran odnos prema okruženju, za nas je predstavljalo inspiraciju da isto uradimo i ovde. Usvojili smo to kao poslovni model koji će doprineti razvoju kompanije, pojedinca, kao i zajednice u kojoj delujemo. Današnje vreme nas podstiče da menjamo svest, u pravcu ne samo da vodimo računa kako i šta radimo, već i kakav uticaj će to imati na okruženje. Teme koje se tiču održivog razvoja postale su važne potrošačima koji su sve osvešćeniji po ovom pitanju i u skladu sa tim donose i svoje odluke.“

Krajnji cilj Explorera, što je bio i zaključak prezentacije, jeste da se sa brojnih reči pređe na dela, i da se „našoj deci konačno pruži nada u bolju budućnost“.

