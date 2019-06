ODRŽIVO I PRISTUPAČNO: Ikea predstavila novine na danima demokratskog dizajna

Prošle nedelje održani su IKEA Dani demokratskog dizajna, koji se svake godine održavaju u sedištu ove kompanije u švedskom gradu Almhultu, a ovogodišnji događaj obeležilo je lansiranje velikog broja novih kolaboracija, kolekcija i rešenja dizajniranih u službi održivog razvoja i očuvanja životne sredine.

Posledice klimatskih promena su postale naša realnost. Ovom problemu se sve više posvećuje pažnja, a stručnjaci nas svakodnevno upozoravaju na neophodnost uvođenja i sprovođenja mera koje bi zaustavile dalje uništavanje životne sredine. Podaci da će globalna populacija do 2050. dostići brojku od 8,6 milijardi, a da je prirodnih resursa sve manje, govore o hitnosti promena ponašanja celokupnog društva.

Zaštita životne sredine više nije odgovornost samo razvijenih država.

Kako bi se društveni razvoj postavio na održive temelje, međunarodna zajednica je u svoje politike uvela principe i ciljeve održivog razvoja, a kako bi se oni dostigli, neophodno je angažovanje i saradnja svih učesnika društva, vlada, građana, akademskih krugova, nevladinog sektora i kompanija.

Uloga kompanija je ključna u dostizanju ciljeva održivog razvoja, najpre u prenošenju poruke partnerima i javnosti o značaju integrisanja principa i ciljeva održivog razvoja u poslovne politike i strategije, a potom i demonstracijom aktivnosti, na sopstvenom primeru, o značaju održivog poslovanja za najširu zajednicu.

Kompanija IKEA je pravi primer društveno odgovorne kompanije koja u svom poslovanju primenjuje principe održivog razvoja i proizvodima koje lansira na tržište utiče na ponašanje svojih kupaca - zajednice u kojoj posluje. Ova kompanija je dokaz da ekonomija i zaštita životne sredine mogu da idu ruku pod ruku zahvaljujući inovacijama koje se neprekidno uvode u poslovanje ove globalno poznate kompanije.

Kompanija IKEA je od svog osnivanja pre 75 godina za cilj imala da pruži kvalitetan život svim ljudima, ali i da doprinese zajednici u kojoj posluje. Danas je ona jedan od lidera u oblasti društveno odgovornog poslovanja i globalno je prepoznata po visokim etičkim standardima koje primenjuje u svom poslovanju.

Kompanija u svom poslovanju već dugi niz godina primenjuje principe održivog razvoja ulaganjem u zaposlene, u rodnu ravnopravnost, u mlade, u inovacije, obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost, životnu sredinu, brigu o resursima, obraćajući posebnu pažnju na poštovanje ljudskih prava i dobrobit čovečanstva.

U sklopu svoje politike održivog poslovanja, kompanija je na globalnom događaju Dani demokratskog dizajna u Almhultu 4. i 5. juna premijerno predstavila čitav niz inovativnih rešenja kreiranih u cilju održivog razvoja, većinom u saradnji sa inovatorima, socijalnim preduzećima, nevladinim organizacijama i svetski poznatim brendovima, koji će biti dostupni u narednom periodu, i još jednom dokazala svoju lidersku poziciju u održivom poslovanju.

foto: Ikea

Pristupačne lampe na solarnu energiju za kućnu upotrebu, upotreba novog materijala od drvne mase kao alternativa pamuku, proizvodi koji promovišu gajenje biljaka kod kuće i vege varijanta čuvenih švedskih ćufti samo su od neke od novina koje su predstavljene svetu prošle nedelje u Almhultu u Švedskoj.

foto: Ikea

Jedna od novina koja je izazvala veliko interesovanje publike je kolekcija „Musselblomma“ izrađena od reciklirane plastike koju su španski ribari izvukli iz Sredozemnog mora. Svake godine se oko 100 milijardi plastičnih flaša iskoristi širom sveta, ali samo se 30 odsto njih reciklira. Ako se trenutno stanje nastavi, do 2050. godine će u svetskim okeanima biti više plastike nego ribe. Ovom kolekcijom IKEA ima za cilj smanjenje zagađenja plastikom i podizanje svesti javnosti o problemu plastičnog otpada. Kolekcija se sastoji od navlaka za jastuke, stolnjaka i cegera koje je dizajnirala španska dizajnerka Inma Bermudez i biće dostupna na jesen u IKEA prodavnicama u Italiji i Španiji.

Sa istim ciljem IKEA je premijerno najavila projekat sa Svetskom surf ligom (World Surf League) radi podizanja svesti o klimatskim promenama.

U cilju smanjenja zagađenja vazduha IKEA je lansirala kolekciju pod nazivom „Forandring“, koja će biti dostupna na jesen, a koja je nastala u okviru akcije “Better Air Now”, pokrenute prošle godine radi smanjivanja zagađenja vazduha. Kolekcija se sastoji od proizvoda koji su napravljeni od pirinčanih vlakana, a to što ih farmeri redovno sagorevaju dovelo je do toga da se u Indiji nalazi devet od 10 najzagađenijih gradova na svetu.

foto: Ikea

IKEA proizvodi prikazani prošle nedelje predstavljaju pravu inspiraciju kako jedna kompanija može doprineti promociji i primeni principa održivog razvoja i zaštite životne sredine na kreativan način, a prezentovane i najavljene akcije i kolekcije predstavljaju nastavak poslovanja IKEA kompanije zasnovanog na održivosti.

IKEA danas proizvodi oko 80 odsto energije iz obnovljivih izvora za svoj rad, proizvodi solarne panele po pristupačnim cenama, ceo rasvetni asortiman prebačen je na štedljive LED sijalice, u prodaji su dostupne roletne koje umanjuju troškove grejanja i do 20 odsto, slavine i tuševi koji smanjuju potrošnju vode i do 90 odsto i mnogi drugi proizvodi.

IKEA planira da do 2020. godine potpuno izbaci plastiku za jednokratnu upotrebu iz svog asortimana proizvoda i hrane i da proizvodi onoliko obnovljive energije koliko troši za svoj rad, te da svoje poslovanje postavi na temelje cirkularne ekonomije korišćenjem više obnovljivih i reciklažnih materijala eliminacijom otpada iz svih svojih operacija. Dobijanje više proizvoda od manje sirovina je deo IKEA kulture. Kompanija je postavila za cilj da do 2020. godine u proizvodnji koristi samo poliester dobijen reciklažom, a do 2030. godine da svi proizvodi budu zasnovani na obnovljivim ili recikliranim materijalima. Takođe, do 2030. planirano je da svi proizvodi budu dizajnirani tako da se lako održavaju, popravljaju, ponovo koriste i recikliraju, a sve u cilju stvaranja sigurne budućnosti za generacije koje dolaze.

foto: Ikea

M. Radenković

Foto: Ikea

Kurir