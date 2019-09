IZAZOVI DIGITALIZACIJE U SRBIJI: Život na klik kao prirodna stvar

Digitalizacija postaje i jeste nasušna potrebna naša u 21. veku koji nameće život na klik iz fotelje, bez šaltera i papira, a od uspešnog sprovođenje iste zavisi i razvoj kompanija, privrede, društva pa i države u celini.

Zato je digitalizacija jedan od strateških prioriteta Vlade Srbije, ali i pokretač koji je samo u ovoj godini, na izvozu informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) upisao 802 miliona evra.

Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, naglasio je izvoz IKT usluga u 2019. godini od 802 miliona evra, što je za gotovo trećinu više nego u istom periodu lane, dok je ostvareni suficit 425 miliona evra. On je naglasio da do pre dve godine praktično nije ni postojala infrastruktura elektronske uprave, a da je od tada realizovano na desetine IT sistema i pruženo više desetina miliona elektronskih usluga.

- Zahvaljujući ovim sistemima i uslugama, građani su brzo uočili korist elektronske uprave, a Vlada je ušla u transformaciju javne uprave u efikasan servis građana i privrede. Predstoji nam izgradnja moderne infrastrukture eUprave, kako bismo omogućili sve usluge javne uprave preko interneta ili mobilnog telefona u naredne tri godine - rekao je za Kurir Jovanović i dodao da su zato pokrenuli izgradnju Državnog data centra u Kragujevcu, kao i mreže eUprave, formiranje Centralnog registra stanovništva, Metaregistra, razvoj Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, uvođenje sistema Državne elektronske identifikacije i brojne druge infrastrukturne projekte eUprave.

Ušlo se u veoma važnu reformu prosvete, a digitalizacija podrazumeva značajna ulaganja u infrastrukturu.

- Sve osnovne i srednje škole u Srbiji u naredne 2-3 godine biće povezane na širokopojasni internet i u njima će biti omogućen vaj-faj pristup i LAN mreža. Radi se na postepenoj digitalizaciji udžbenika, na uvođenju informatike i programiranja kao obaveznog predmeta od petog razreda osnovne škole, značajnom povećanju broja specijalizovanih IT odeljenja u srednjim školama i povećanju kvota na IT smerovima na fakultetima - kazao je Jovanović.

ČINJENICE NEKI OD REALIZOVANIH IT SISTEMA - Bebo, dobro došla na svet (faze 1 i 2)

- Sistem za pristup podacima po službenoj dužnosti - eZUP

- eRecept

- eKatastar

- eRegistracija sezonskih radnika

- Informacioni sistem lokalnih poreskih administracija (LPA)

- eUpis

- eVrtić

- automatska overa zdravstvenih kartica

- esDnevnik

- elektronska plaćanja na Portalu eUprava i POS terminalima

- ePrijava boravišta stranca

- eUverenje o (ne)kažnjavanju

