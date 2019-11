BORBA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: Ne žmurite, prijavite nasilnika! Spasite život ženi!

U Srbiji oko 30 žena godišnje bude ubijeno, a prethodnih prijava za nasilje uglavnom i nema. Zato je izuzetno važno da žene koje trpe nasilje, ali i svi oni koji to znaju, prijave nasilnika policiji ili tužilaštvu i tako spasu život sebi, odnosno drugima.

U 2018. ubijene su 34 žene, a u čak 27 slučajeva nikakve prijave nasilja nije bilo. Od početka ove godine 28 žena je ubijeno, a 15 ubistava se desilo bez prethodnih zvaničnih saznanja o nasilju.

Od jula 2017. primenjuje se Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je uveo i neke revolucionarne stvari - nasilnik odmah, hitnim merama, može biti izbačen iz stana i/ili mu može biti izdata mera zabrane prilaska i kontakta sa žrtvom. To može trajati 48 sati, a sud može da produži do 30 dana. U lancu policija-tužilaštvo-sud sada se postupa maksimalno brzo, a žrtva ima pravo i na besplatnu pravnu pomoć.

Obrazuju se i grupe za koordinaciju i saradnju koje čine policijski službenici i tužioci koji su prošli posebnu obuku za postupanje u skladu s ovim zakonom, kao i zaposleni u nadležnom centru za socijalni rad, koji su pažljivo birani za rad na ovim slučajevima. Grupa pretresa svaki slučaj pojedinačno, a dužni su da naprave i individualni plan zaštite i podrške žrtvi, koja može i sama da učestvuje u izradi istog, ako joj to psihičko i fizičko stanje dozvoljava. Tu se mogu naći razna rešenja, poput svakodnevnih menjanja putanja kretanja, kako nasilnik ne bi ušao u trag žrtvi.

I pored svega toga, broj ubijenih žena je i dalje ogroman. Nadležne ustanove i institucije su pola posla i njihovo dobro funkcionisanje je izuzetno važno. Ali iako tu bude sve savršeno, što u realnom životu neretko nije, sama žrtva i njena okolina moraju da preduzmu ključne korake.

- Svako mora da policiji ili javnom tužiocu prijavi, bez odlaganja, nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega - piše u članu 13 zakona, doduše bez kazni za one koji ne učine tako.

Dakle, komšije, prijatelji, poznanici, kolege, slučajni prolaznici koji ste to videli - ne ćutite, ne oklevajte - odmah prijavite nasilje. Ne treba zakon da vam kaže šta vam je činiti, već ono ljudsko u vama mora da vas pokrene na human gest i pomoć ženi (a uglavnom je reč o njoj) koja je uplašena, psihički slomljena (što je pored fizičkog nasilja ono što teško i često pogađa i preko koga žene uglavnom prelaze), koja je ekonomski zavisna, koja ima decu, plaši se za njih... i koja nema snage da prijavi nasilnika. I on nije isključivo muž/partner/dečko, već neretko sin, otac, brat, što stvari samo dodatno usložnjava. Prijava, što je takođe značajno, može biti i anonimna.

A žrtva treba da zna i koliko je važno da s nekim podeli svoju muku. Između ostalog, i što taj neko može biti ključni svedok protiv nasilnika. Jer od prebijene žene do osuđenog nasilnika dug je i mukotrpan put, a posebno je teško dokazati da ju je baš on prebio, pošto se to najčešće dešava u četiri zida. Upravo zato su ti posredni svedoci dragoceni policiji prilikom skupljanja dokaza.

Mislite o tome! Ne samo danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama... Svaki dan! I reagujte - odmah!

ŠTA SE SMATRA NASILJEM U PORODICI - Nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede - Izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskoj osobi - Prisiljavanje na seksualni odnos - Navođenje na seksualni odnos ili navođenje na seksualni odnos s osobom koja nije navršila 14. godina ili nemoćnom osobom - Ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim licima - Vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobrazno i zlonamerno ponašanje

16 DANA AKTIVIZMA ZA ŽENSKA PRAVA - 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 1. decembar - Svetski dan borbe protiv side - 3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetima - 6. decembar - godišnjica Montrealskog masakra (1989. ubijeno 14 žena) - 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava

Sestre Mirabal LEPTIRI POKRENULI SVET foto: Screenshot Današnji dan slavi se u znak sećanja na sestre Mirabal - Patrija, Minerva i Marija Teresa, koje je ubio diktator Rafael Truhiljo 1960. u Dominikanskoj Republici. One su bile simbol nacionalnog i feminističkog otpora režimu, a delovale su pod imenom „Las Mariposas“ - Leptiri. Tog dana, 25. novembra 1960, na putu ka muškom zatvoru, kada su išle u posetu muževima, likvidirala ih je tajna policija, a tela su nađena u džipu pored puta kako bi zločin izgledao kao nesreća. Tada je pojačan narodni otpor Truhilju, koji je i ubijen 30. maja 1961. UN su zvanično 1999. godine potvrdile ovaj datum kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

