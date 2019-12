DOBRA POSLOVNA PRAKSA: Društvena odgovornost i održivost ne idu jedno bez drugoga

Biti ili ne biti društveno odgovoran - nije pitanje dobre volje, već dobra i racionalna poslovna odluka.

Srž društveno odgovornog poslovanja jeste da kompanije koje dobro posluju deo ostvarenog profita vrate široj zajednici pružanjem podrške različitim segmentima, oblastima i kategorijama. Zaista je širok spektar onoga što jedna kompanija može da radi i da bude društveno odgovorna. Filantropija svakako jeste deo društveno odgovornog poslovanja i trebalo bi da bude sastavni deo filozofije kompanija, ali bi bilo nepravedno svoditi društvenu odgovornost samo na filantropske i volonterske akcije.

66 odsto potrošača ulaže više na proizvode društveno odgovorne kompanije 32 odsto klijenata odustaje od brenda kome su bili odani nakon jednog lošeg iskustva s kompanijom

Na sreću, sve su brojniji primeri kompanija koje integrišu održivost u sve aspekte poslovanja, znajući da održivo poslovanje predstavlja „kreiranje vrednosti za ljude, okolinu i zajednice u kojima posluje“. Ranije su kompanije ulaganja u ovaj segment videle kao trošak, dok sada kompanije menjaju svoj način poslovanja i postaju predstavnici i uzori društveno odgovornog poslovanja.

foto: Stock

To vide i potrošači, koji sve više obraćaju pažnju na društveno odgovorne kompanije i one koje vide budućnost u održivom razvoju. Neka istraživanja su pokazala da je čak 66 odsto potrošača globalno spremno da uloži više novca na neki proizvod ako je kompanija društveno odgovorna. Istraživanje iz 2018. godine ukazuje da 32 odsto klijenata odustaje od brenda kome su bili odani nakon samo jednog lošeg iskustva koje su imali sa tom kompanijom. Iz toga proizlazi da društveno odgovornim poslovanjem kompanije jačaju svoju reputaciju, šire bazu potrošača i klijenata i jačaju svoje veze sa zaposlenima i investitorima. Potrošači, generalno, ne podržavaju kompanije koje krše ljudska prava, zagađuju životnu sredinu ili netransparentno i neetički posluju. Odgovorna poslovna praksa utiče na reputaciju i rast produktivnosti kompanija. S druge strane, neodgovorna poslovna praksa (kršenje propisa, neetičko ponašanje, zanemarivanje uticaja na životnu sredinu...) dovodi do znatnog povećanja troškova i, potencijalno, do gubitka tržišta.

Kurir.rs/ Jelena Vukić Foto: Stock

Kurir