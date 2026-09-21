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Narodni poslanik Nebojša Bakarec oštro je reagovao na najnoviju objavu predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića, optuživši ga za opasnu retoriku, dehumanizaciju i sejanje mržnje prema političkim protivnicima i građanima Srbije.

- Srđan Milivojević je danas sramno napisao: "Biti Ćacika naravno da nije neki apstraktan pojam. Mržnja i prezir Ćacika prema Srbiji nisu apstraktni. Naprotiv, ta mržnja je konkretna, vidljiva i merljiva. Mere se uništenim životima, upropašćenom zemljom, naprednom pljačkom i korupcijom, milijardama evra pokradenim od građana, otetim penzijama, bagatelisanjem herojstva i žrtvovanja onih koji su sebe ugradili u temelje slobode. Samo Ćacike su u stanju da decu i studente nazivaju ustašama. Samo Ćacike su se cerekale dok su se građani upisivali u knjigu žalosti u Ribnikaru. Biti Ćacika je nemerljiva sramota. Moja majka nije Ćacika. Ni moje prijateljice nisu ćacike. Jer vole Srbiju. Svako ko sebe smatra Ćacikom nije mi ni prijatelj, ni rod. Svako ko je stao pod zastavu zla neka nosi pečat svoje sramote.

Neće biti amnestije.

Adolf Hitler je 1933. godine sramno napisao: "Biti Jevrejka naravno da nije neki apstraktan pojam. Mržnja i prezir Jevreja prema Nemačkoj nisu apstraktni. Naprotiv, ta mržnja je konkretna, vidljiva i merljiva. Mere se uništenim životima, upropašćenom zemljom, naprednom pljačkom i korupcijom, milijardama maraka pokradenim od građana, otetim penzijama, bagatelisanjem herojstva i žrtvovanja onih koji su sebe ugradili u temelje slobode. Samo Jevrejke su u stanju da decu i studente nazivaju nacistima. Samo Jevrejke su se cerekale dok su se građani upisivali u knjigu žalosti u Rajhstagu. Biti Jevrejka je nemerljiva sramota. Moja majka nije Jevrejka. Ni moje prijateljice nisu Jevrejke. Jer vole Nemačku. Svako ko sebe smatra Jevrejem nije mi ni prijatelj, ni rod. Svako ko je stao pod zastavu zla neka nosi pečat svoje sramote. Neće biti amnestije.

U čemu je razlika između Srđana Milivojevića i Adolfa Hitlera? - naveo je Bakarec.