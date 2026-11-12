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Srpska lista navela je danas da pojedinci kandidovani na Studentskoj listi danima u javnosti najavljuju hapšenja, prete smenama i iznose uvrede na račun predstavnika Srpske liste, ali da nisu izneli nijedno konkretno rešenje ili predlog za probleme sa kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji sauočava.

U saopštenju Srpske liste navodi se da takva retorika u velikoj meri podseća na poruke koje godinama slušamo iz Prištine i ukazuje da se realnost života Srba na Kosovu i Metohiji mora se sagledavati očima ljudi koji na KiM žive, podižu svoju decu, brinu za bezbednost svojih porodica i svakodnevno se suočavaju sa brojnim izazovima, a ne isključivo iz političke perspektive udaljene nekoliko stotina kilometara.

- Srpska lista prethodnih dana nije želela da ulazi u besplodne dnevno političke polemike sa predstavnicima Studentske liste, svesna odgovornosti koju imamo prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, kao i ozbiljnosti trenutka u kojem se naš narod nalazi. Ipak, zbog interesa naših građana, koji sa opravdanom zabrinutošću gledaju na svoju budućnost, smatramo da je važno da jasno poručimo da Srpska lista neće odustati od borbe za prava srpskog naroda, očuvanje srpskih institucija, svakog radnog mesta, svakog socijalnog davanja i obezbeđivanje uslova za opstanak našeg naroda na ovim prostorima - naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da će Srpska lista, kroz svoje demokratski izabrane predstavnike u deset opština sa srpskom većinom i devet poslanika u skupštini u Prištini, nastaviti da koristi sve raspoložive institucionalne i političke mehanizme kako bi zaštitila interese našeg naroda.

- Podsećamo da upravo poslanici Srpske liste u skupštini u Prištini imaju konkretne ustavne mehanizme da spreče izmene Ustava bez saglasnosti predstavnika nevećinskih zajednica i da se suprotstave pokušajima ugrožavanja statusa srpskog jezika, prava Srpske pravoslavne crkve i srpske kulturne i verske baštine, kao i eventualnim pokušajima promene ustavnog poretka u pravcu ujedinjenja Kosova sa Albanijom. To su pitanja od suštinskog značaja za budućnost našeg naroda, koja se ne rešavaju medijskim nastupima i političkim prepucavanjima - naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da televizijska gostovanja i velike reči, bez konkretnih predloga i dela, neće zaštititi nijednu srpsku porodicu na Kosovu i Metohiji, niti će rešiti probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju.

Srpska lista ističe da najave o smenama rukovodilaca vitalnih srpskih institucija na KiM mimo zakona i bez utvrđenih zakonskih nepravilnosti neće zaštititi nijednu srpsku porodicu, već upravo suprotno i istakla da srpskom narodu danas nisu potrebne nove podele, pretnje i politička nadmetanja, već odgovornost, konkretna rešenja, sigurnost i jasna perspektiva ostanka i opstanka na svojim ognjištima.

- Niko ne treba da bude iznad zakona, ali ni bilo čija odgovornost ne može se utvrđivati putem medija i političkih izjava. Naš odgovor na uvrede i pretnje neće biti nove uvrede i pretnje, već nastavak odgovornog rada, institucionalne borbe i zaštite prava našeg naroda - navedeno je u saopštenju.