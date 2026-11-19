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Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić kazao je da nakon izborne pobede Studentske liste, "umesto partijske lojalnosti imamo kompetenciju i principijelnost".

On je, u intervjuu za nedeljnik NIN, kazao i da misli da "ovog puta imamo šansu da napravimo značajne promene u našem društvu".

"Umesto partijske lojalnosti ovde imamo kompetenciju i principijelnost, zajednički trud i iskrenu nameru da se napravi istinski demokratsko društvo", kazao je Đokić.

Foto: Nikola Andjic/Kurir

Prema njegovim rečima, taj proces je kontinuiran, a "sloboda se osvaja, a zatim odgovorno čuva".

"Očekivanja su velika, ali je za neke promene neophodno vreme. U programu koji je promovisan navedeni su ciljevi koji nadilaze ideološke razlike i druge podele", kazao je.

"Zato mislim da smo na dobrom putu da izbegnemo dosadašnju praksu da jednog vođu zamenimo drugim, pa je ujedno najvažnija reč u budućem periodu - odgovornost, za izrečeno i urađeno, odgovornost prema svim građanima, bez obzira na njihovo političko, versko, nacionalno i svako drugo uverenje", rekao je Đokić.