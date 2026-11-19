"NAJVAŽNIJA REČ U BUDUĆEM PERIODU JE ODGOVORNOST" Rektor Đokić poručio šta ne sme da se ponovi nakon promene vlasti
- Vladan Đokić poručio je da Studentska lista donosi kompetenciju i principijelnost, umesto partijske lojalnosti
- Đokić je naglasio da su za promene potrebni vreme i odgovornost prema svim građanima
Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić kazao je da nakon izborne pobede Studentske liste, "umesto partijske lojalnosti imamo kompetenciju i principijelnost".
On je, u intervjuu za nedeljnik NIN, kazao i da misli da "ovog puta imamo šansu da napravimo značajne promene u našem društvu".
"Umesto partijske lojalnosti ovde imamo kompetenciju i principijelnost, zajednički trud i iskrenu nameru da se napravi istinski demokratsko društvo", kazao je Đokić.
Prema njegovim rečima, taj proces je kontinuiran, a "sloboda se osvaja, a zatim odgovorno čuva".
"Očekivanja su velika, ali je za neke promene neophodno vreme. U programu koji je promovisan navedeni su ciljevi koji nadilaze ideološke razlike i druge podele", kazao je.
"Zato mislim da smo na dobrom putu da izbegnemo dosadašnju praksu da jednog vođu zamenimo drugim, pa je ujedno najvažnija reč u budućem periodu - odgovornost, za izrečeno i urađeno, odgovornost prema svim građanima, bez obzira na njihovo političko, versko, nacionalno i svako drugo uverenje", rekao je Đokić.
(Tanjug)