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Srpska lista poručila je sinoć da će nastaviti da se bori za očuvanje srpskih institucija, zdravstva, prosvete i prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji, a na ponovljene izjave narodnog poslanika Jugoslava Gašića da Studentska liste neće sarađivati sa Srpskom listom postavlja pitanje: na osnovu čega je Gašić zaključio da je Srpska lista ikada tražila saradnju sa njim.

U saopštenju Srpske liste navodi se da, imajući u vidu interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Srpska lista nedeljama nije reagovala na izjave, kako navode, "prepune laži i uvreda Jugoslava Gašića, nadajući se da će egoizam ustupiti mesto odgovornom delovanju u interesu našeg naroda na Kosovu i Metohiji".

Kako navode, imajući u vidu ozbiljnost trenutka u kojem se nalazimo, smatraju da su dužni da odgovore, ne uvredama, već činjenicama.

- Dok gospodin Gašić iznosi optužbe na račun Srpske liste, naši predstavnici, vode intenzivnu političku i diplomatsku borbu za naše crkve i manastire kroz podnošenje amandmana na zakon koji smatramo štetnim po interese našeg naroda, održavanje gotovo svakodnevnih sastanaka sa međunarodnim predstavnicima, upućuvanje argumentacije kroz dopise međunarodnim predstavnicima, a sve uz konsultacije sa našom Eparhijom raško-prizrenskom. Zato pitamo gospodina Gašića: šta je on konkretno preduzeo povodom ovog pitanja ili zbog ugroženosti srpskog zdravstva i prosvete na Kosovu i Metohiji? Kome se obratio, sa kim je razgovarao i koje je mere predložio? Kako se borio protiv zakona o strancima?- navodi se u saopštenju Srpske liste.

Oni konstatuju da su, zahvaljujući dosadašnjim naporima predstavnika Srpske liste i prethodne vlasti u Beogradu, uspeli da sačuvaju i srpske škole, bolnice i Univerzitet od nasrtaja iz Prištine.

- Pitamo se i kada će gospodin Gašić da se izjasni povodom hapšenja naših sunarodnika u Zubinom Potoku, rušenja vikendica na Gazivodama i ugrožavanja naše verske baštine u Cernici. To su pitanja koja zahtevaju jasnu i blagovremenu reakciju svakoga ko se prihvatio odgovornosti da predstavlja naš narod, pošto je sada zvanično i poslanik, pa bi red bio da bar osudi ovakve događaje, a ne da prećuti. Uvrede koje iznosi protiv Srpske liste ne mogu da ostave po strani nespremnost da se kritikuje Aljbin Kurti čiji režim i dalje hapsi i ruši - ističe se u saopštenju Srpska lista.

Kako navode, ako se Gašić poziva na program Studentske liste, onda bi bio red da objasni zašto se u njemu pominje šest opština sa srpskom većinom, a ima ih deset.

- Kojih četiri su izostavili i sa njima i Srbe koji u njima žive, a ujedno u ime srpskog naroda zahtevamo da jasno potvrdi da nijedno radno mesto, penzija, socijalno davanje, pomoć od 20.000 dinara, plate zaposlenih u proteranim institucijama ili užinski dodatak neće biti ukinut, jer to drži naš narod ovde, a ne njegove laži i uvrede - navodi Srpska lista u saopštenju.



Poslanik Studentske liste Jugoslav Gašić ponovio je ranije da sa Srpskom listom neće biti saradnje. Gašić je za Novu S, pored ostalog, rekao i da je Studentska lista danas održala sastanak sa predstavnicima srpske opozicije sa KiM. Poručio je i da Studentska lista neće priznati tzv. Kosovo, kao i da je Srbima na KiM neophodno obezbediti finansijsku, fizičku i institucionalnu sigurnost.