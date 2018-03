SELAKOVIĆ: Dolazak Mogerini govori o ozbiljnosti situacije

BEOGRAD - Generalni sekretar u kabinetu predsednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da je uveren da je šefica evropske diplomatije Federika Mogerini "osetila potrebu" da se lično vidi s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kao i da njen dolazak u Beograd govori o ozbiljnosti situacije.

"Uveren sam da je Mogerini osetila potrebu da se lično sa predsednikom vidi i razgovara o jučerašnjim skandaloznim dešavanjima i teroru koji je sprovođen nad građanima Srbije u severnoj Kosovskoj Mitrovici kojem sam imao priliku i da prisustvujem", rekao je Selaković.

Kako je rekao, to što je Mogerini odlučila da dođe "sigurno govori o ozbiljnosti situacije", dodajući da na to ukazuje i podatak da ona posle Beograda ne ide u Prištinu, i da se to retko događa.

"Brisel izuzetno dobro zna šta se na terenu dešava zato što su u sprovođenju nekih akcija oni bili pod budnim okom, pod prismotrom, praćeni od strane pripadnika Euleks-a", ocenio je Selaković govoreći o akciji kosovske policije.

Povodom saopštenja iz Brisela da obe strane treba da se suzdrže, Selaković je upitao od čega to Srbi treba da se suzdrže ako su došli da razgovaraju.

"Treba izgleda da se suzdržimo od dobijanja batina, terorisanja, omalovažavanja i maltertiranja. Nije mi jasno", rekao je Selaković.

On je istakao da Brisel poziva obe strane na suzdržanost i zrelost, kako situacija na Kosovu ne bi eksplodirala, kada god nešto loše radi Priština.

"Ako bi se nekim slučajem dogodilo da to radi Beograd, u tim situacijama nemate takvo saopštenje, tada imate utrkivanje u osudama i napadima i to je politika dvostrukih aršina", ocenio je Selaković.

Selaković smatra da je glavni cilj kosovske policije bio da "ponizi, otme i odvede u Prištinu Đurića, ali je onda dobila telefonski poziv da ga "brže bolje odvede do Merdara".

"Nema tu nikakvog pravila, principijelnosti, i jasno da Priština nije sama vukla ovaj potez", rekao je Selaković.

Selaković je naglasio da je bilo važno da prirustvuje 15. po redu okruglom stolu u okviru procesa unutrašnjeg dijaloga o KiM, jer je trebalo da razgovara o načinu za rešavanje kosovsko-metohijskog problema sa predstavnicima Srba.

Da on i Đurić nisu došli, dodao je, "tražili bi drugi povod da učine ono što je njima glavni cilj - demonstrirati brutalnu silu, terorisati narod i doći na sever KiM, i pokazati da mogu to da rade".

Na pitanje da li su srpski zvaničnici znali da ROSU kreće ka Mitrovici, Selaković je rekao da nisu, ali je naglasio da je lokacija s koje su pripadnici ROSU došali od Mitrovačkog dvora bila udaljena vazdužnom linijom od 150 do 200 metara od tog mesta.

Smatra da je jedan od razloga za dolazak Mogerini u Beograd to što je nama EU do sada garantovala odsustvo takve vrste događanja.

Komentarišući odluku Srpske liste da napusti kosovsku vladu, Selaković napominje da je ona samostalno donela tu odluku i ističe da Srpska lista nije ušla u tu vladu da bi bila ikebana.

"Naši ljudi su pružili ruku ljudima s kojima se nikada u životu ne bi ni pogledali u oči i ušli s njima u vladu ne da bi dobili fotelju ili privilegije, već da bi pokušali nešto da izbore za svoj narod", naglasio je Selaković.

On je podsetio da je Srpska lista rekla da je analizirala svoj rad u kosovskoj vladi i zaključila da ne postoji ni jedan jedini segment u kojem je uspela da uradi nešto za svoj narod.

Upitan šta je s formiranjem ZSO, koje je zakazano za 20. april, Selaković je rekao da treba sačetati da dođe taj dan.

Na pitanje da li je 20-ak dana dovoljno da se promeni atmosfera, Selaković je naglasio da ne zna čime je Srbija kao "država, narod i naši politički prvaci pokazali bilo kakvu nekonstruktivnost".

"Mi i sedimo i razgovaramo", rekao je Selaković.

On je naglasio da je u Briselskom sporazumu, potpisanom u aprilu 2013, sve što je bila obaveza Beograda je ispunjeno, dok sve što je bila obaveza Prištine, što se tiče zajednice ZSO, nije ni taknuto.

Selaković je naglasio da je preduslov za nastavak bilo kog procesa ispunjenje onoga što piše u Briselskom sporazumu, a to je formiranje ZSO.

