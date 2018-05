NEMAČKA KANCELARKA PRITISLA KOSOVSKOG PREDSEDNIKA HAŠIMA TAČIJA: Realizujte sporazume, formirajte Zajednicu srpskih opština

Nemačka kancelarka Angela Merkel priterala je kosovskog predsednika Hašima Tačija uza zid - poručila mu je na sastanku u Berlinu da je dijalog Beograda i Prištine jedan od najvažnijih zadataka Kosova i zatražila da ispune postignute sporazume, posebno da realizuju Zajednicu srpskih opština.

Merkelova je, kako ocenjuju sagovornici Kurira, Tačija stavila pred svršen čin što je umnogome posledica redovnih susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji je predstavio našu poziciju i interese.

Vučić i Merkelova su se u protekle četiri godine susreli 12 puta, a u prethodna dva i po meseca imali su dva sastanka i jedan od glavnih tema bila je upravo problem Kosova.



- Veoma je važno da EU kao potpisnik Briselskog sporazuma bude jači garant njegovog sprovođenja, i pošto EU institucije nisu bile dovoljno ubedljive i efikasne u zahtevima prema Prištini i njihovim obavezama, mislim da je kancelarka Merkel na odgovoran način postupila, i svojim autoritetom osnažila zahtev prema Prištini oko uspostavljanja ZSO - ocenjuje ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Sada se, kako ističe, vidi koliko je bilo važno i korisno što je predsednik Vučić s kancelarkom razvio takav redovan dijalog i susrete, zasnovane na iskrenosti i međusobnom poverenju, i izneo našu poziciju i interese.

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da je jasno da je Merkelova na sastanku Tačiju stavila do znanja da Nemačka ne želi da se više odugovlači sa ispunjavanjem Briselskog sporazuma.

- Nemačka želi da se ono što je pod njenim vođstvom parafirano završi. Očekuju da radnu grupu, koja bi trebalo da radi na uspostavljanju ZSO, do jula napravi statut za formiranje ZSO, sa kojim će izaći pred visoku predstavnicu EU za spoljnu politiku i bezbednost Federiku Mogerini i taj posao privedu kraju. To znači da se istovrememo očekuje i da Beograd ispuni obaveze vezane za energetiku i telekomunikacije - navodi Janjić.

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da je jasno je da bez angažovanja evropskih i svetskih sila, zainteresovanih za rešavanje kosovsko-metohijskog pitanja, kompromis ne može biti postignut.

- Do sada smo mi bili jedini koji su realizovali postignute sporazume i glasno izgovarali da održivo rešenje nesuglasica može biti samo kompromis, a Priština se sve vreme ponaša kao da uopšte ne mora da sprovodi dogovoreno, niti da pravi bilo kakve kompromise, što se najdrastičnije očituje u njenom dosadašnjem izbegavanju obaveze da formira ZSO - navodi Đurić i dodaje:

- Predsednik Vučić je u prethodna dva i po meseca imao dva susreta sa kancelarkom Merkel i za nas je to bila prilika da iznesemo naše stavove. Za nas je cilj postizanje kompromisa, i svako ko odluči da pomogne da se to dogodi ima pozitivnu ulogu u ovom procesu.

Dijalog Beogrda i Pritšine trenutno je u zastoju jer kosovske vlasti pet godina odbijaju da osnuju ZSO, kako je dogovoreno u Briselu.

Zemlje Kvinte

Konsultacije o KiM

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đuric rekao je, komentarišući navode da se predstavnici SAD, Velike Britanija, Francuske, Italije i Nemačke nalaze u Vašingtonu gde će se održati razgovori o dijalogu Beograda i Prištine, da je sasvim logično da se razgovori o Kosovu vode na različitim stranama:

- Dijalog Beograda i Prištine vodi se pod okriljem EU, a zemlje Kvinte se verovatno međusobno konsultuju oko nastojanja da zauzmu zajedničke pozicije. Srbija stalno razgovara sa zemljama koje ne priznaju nezavisnost KiM, ali i sa zemljama koje nas manje razumeju. Koristi se svaka prilika i u Moskvi i u Berlinu da se iznesu stavovi Srbije, viđenje problema sa kojima se naš narod na KiM suočava. Kad god neko hoće da vas sasluša i da čuje vaše mišljenje, čak i kada se u nekim stvarima ne slaže sa nama, to je za nas dobro.



Istorijat dijaloga

8. marta 2011. počela prva runda tehničkih pregovora između Borka Stefanovića i Edite Tahiri

19. oktobra 2012. pregovori podignuti na politički nivo uz učešće Ivice Dačića i Hašima Tačija

19. aprila 2013. potpisan Briselski sporazum

15 tačaka ima tekst Briselskog sporazuma



Činjenice:

Razgovori Vučića i Merkelove

12 sastanaka za 4 godine

13. april 2018, Berlin, Nemačka

27. februar 2018, Berlin, Nemačka

14. mart 2017, Berlin, Nemačka

19. januar 2017, Davos, Švajcarska

4. februar 2016, London, Velika Britanija

4. jul 2016, Pariz, Francuska

7. septembar 2015, Berlin, Nemačka

26. avgust 2015, Beč, Austrija

8. jul 2015, Beograd, Srbija

18. oktobar 2014, razgovarali telefonom

28. avgust 2014, Berlin, Nemačka

12. jun 2014, Berlin, Nemačka



BROJKE

4,4 milijarde evra iznosi trgovinska razmena Srbije i Nemačke

1,9 milijardi evra izvozi Srbija u Nemačku

1,3 milijarde evra godišnje iznose nemačke investicije

370 nemačkih preduzeća posluje u Srbiji

44.619 radnika u Srbiji zaposleno u nemačkim kompanijama

400.000 Srba živi u Nemačkoj

