GLUMAC POTKAČIO I BIVŠU PREMIJERKU HRVATSKE: Trifunović isprozivao Kosorovu

Glumac Sergej Trifunović ušao je u duel sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor nakon što ju je praktično isprozivao da nije bila baš hrabra i glasna u osudi vređanja Srba dok je bila na toj funkciji.

Sve je počelo pošto se hrvatska ekspremijerka osvrnula na slučaj Ivana Đakića, sina poslanika HDZ u Saboru Josipa Đakića, koji je čestitao Božić fotografijom ustaše koji drži glavu četnika.



- Sin predsednika Udruženja hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata RH ima na ruci tetovirano nacističko obeležje. A čuli smo kako "nije odgojen da mrzi". Samo da ga se bojimo - napisala je ona na Tviteru, gde je odreagovao Trifunović:

- Pratim već duže vreme tvitove gospođe Kosor. I sve je na mestu. Pitam se samo zašto niste bili tako outspoken kad ste bili zvaničnik, gospođo?



Kosorova mu je uzvratila da on slabo poznaje šta je radila kao predsednica Vlade Hrvatske, te da ne mora da čita šta piše ako mu se ne sviđa:

- To što niste dobro pratili što sam radila i što me dobro ne poznajete, to je pak druga stvar. Tviteraški pozdrav iz Zagreba.

E.K./Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir