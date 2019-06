VUČIĆ OTKRIO U JUTARNJEM UŽIVO: Kad sam video Vesića na vratima rekao sam mu AJD' SAD MARŠ NAPOLJE! A on se pitao otkud meni hrabrost za to...

Predsednik Aleksandar Vučić je govoreći o protestima maturanata u jutarnjem programu na Pinku rekao da deca uvek vole da idu na proteste i da ne idu u školu.

"Sećam se ja i našeg vremena. To je i tad bilo najlakše... Sećam se Vesića, Vlatka Sekulovića i ostalih na našem fakultetu. Oni su nas sve maltretirali da gledamo ona dva, htedoh da kažem idiota, ali bi me kritikovali kako predsednik to ne sme da kaže... Terali su nas da gledamo Jokanovića i Lečića na Terazijskoj česmi", rekao je Vučić i nastavio:

"I onda su upadali stalno, maltretirali studente. Iako je Vesić bio dobar student, bilo je studenata koja sva ta njihova čuda nisu zanimala, koji se nisu bavili politkom. Oni su hteli da uče... Ali su oni vršili pritisak na sve, a znate kakav je Vesić kad vrši pritisak na nešto...

Govorili su - Ajde, šta ste vi, štrakbreheri! Svi napolje na demonstracije protiv zločinačkih režima.

I jednom smo imali vežbe kod Olivera Antića i kad su upali ja sam im rekao - Ajde marš napolje svi! Ajde sad lepo izađite napolje, pustite ove druge koji hoće da rade.

Oni su me gledali i pitali se ko je ova budala, ko to sme da kaže kad smo mi zavladali fakultetom. A Antić je bio srećan što se neko pojavio ko je smeo da im kaže nešto. Inače ja se tad nisam ni bavio politikom, bio sam daleko od politike", ispričao je predsednik Vučić.

